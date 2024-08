A Rússia enviará forças adicionais à região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, anunciou o ministro russo da Defesa nesta quinta-feira (15), no nono dia de uma ofensiva ucraniana em larga escala no território russo.

Andrei Belousov relatou "o envio de forças e recursos adicionais" para a região de Belgorod, próximo de Kursk, onde as tropas ucranianas iniciaram a incursão em 6 de agosto.

