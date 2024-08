Um garoto venezuelano de apenas 11 anos foi apreendido em Nova York na última terça-feira (13/8). Segundo os policiais, ele é suspeito de ser o “principal agressor” de um homem durante um assalto violento no metrô. Ele também foi responsabilizado por uma série de assaltos no Central Park cometidos por crianças migrantes.





Ele e outro menor de idade, de 17 anos, foram apreendidos horas depois do assalto. Não se sabe se o outro garoto também era imigrante. "Quando eu lutei para tentar pegar meu telefone, eles atacaram. Eles pularam em mim”, contou a vítima – um homem de 24 anos que não teve a identidade revelada – ao NY Post.

A vítima contou que quatro garotos o cercaram, roubaram seu celular e o espancaram. "Eles basicamente me bateram na nuca. Quando tentei pegar minhas coisas de volta, eles saíram correndo do vagão (do metrô). Eles só falavam em espanhol, então o que quer que eles tenham dito era ininteligível para mim", declarou, chamando o ataque de agressivo.





Ele teria apontado para a polícia que o menino de 11 anos é o mais violento. "Ele estava essencialmente provocando. Ele gritava na minha cara e coisas assim”, declarou. A vítima rastreou o celular e passou a localização para os policiais. De acordo com a polícia, os dois garotos foram pegos perto de um abrigo para imigrantes, com o celular roubado.





O garoto de 11 anos recebeu um boletim de ocorrência juvenil e depois foi liberado com um responsável. Já o menino de 17 anos também foi detido em um boletim de ocorrência juvenil, mas não se sabe se um adulto o buscou. Também não foi divulgado se os dois estavam hospedados no abrigo onde foram encontrados.

“É bem perturbador, já que ele tem 11 anos e está no metrô fazendo essas coisas. Honestamente, eles precisam de uma educação mais rigorosa se o filho deles é assim. O que quer que eles estejam fazendo não está funcionando”, criticou o homem.





Oficiais da polícia disseram que o garoto de 11 anos também foi pego por câmeras de vigilância usando cartões de crédito que foram roubados durante uma série de assaltos no Central Park. "Neste momento, estamos prontos para dizer: Este é um padrão de assalto feitos por imigrantes", declarou o chefe de polícia de Nova York, John Chell, a repórteres.





De acordo com a corporação, cerca de 10 assaltos ocorreram dentro do ponto turístico, feito por um grupo de até 12 meninos imigrantes. "Achamos que eles são responsáveis pela maioria deles, se não por todos", disse Chell.