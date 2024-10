Após um acidente, um homem malásio ficou acamado por seis anos, sendo cuidado integralmente por sua esposa, Nurul Syazwani. Mas, depois que se recuperou, ele pediu o divórcio e se casou novamente com outra mulher. A história foi publicada por um jornal local e viralizou na web.











Nurul Syazwani e o ex se casaram em 2016. Eles passaram dois anos em um casamento à distância e tiveram o primeiro filho, até que ele foi vítima do acidente, ficando incapacitado por seis anos. Durante a recuperação, Syazwani foi a principal cuidadora do marido, alimentando-o com sonda nasogástrica, trocando suas fraldas e ajudando a dar banho.









A partir de 2019, ela começou a compartilhar suas experiências, conquistando mais de 32 mil seguidores no Facebook. “Naquela época, eu ficava apavorada sempre que ele tossia. Eu fazia reabilitação para ele todos os dias, e minha família vinha me ajudar diariamente, me permitindo descansar”, contou em um vídeo.





Mas, em uma publicação recente, Nurul compartilhou uma foto de seu marido com uma outra mulher, vestida de noiva. “Parabéns ao meu ‘marido’. Espero que você esteja feliz com o que escolheu. Aifa Aizam, por favor, cuide bem dele como eu cuidei. Terminei com ele; agora é sua vez de assumir”, escreveu.





A publicação foi apagada momentos depois. Questionada por seus seguidores, Syazwani fez um post explicando que ela e o homem não são mais um casal, tendo assinado o divórcio em 6 de outubro. Ela também anunciou planos de criar o filho juntos e pediu às pessoas que não os criticassem. "Tudo acontece por um motivo", escreveu.









Relatos indicam que seu ex-marido se casou com a nova esposa apenas uma semana após o divórcio. Embora ela tenha usado palavras doces para se referir ao ex-marido, os internautas chamaram o homem de ingrato.





"Não acredito que ele cumpriu seus deveres como marido. Como alguém pode ser tão ingrato, como se não tivesse coração?", escreveu um perfil.

Enquanto isso, Syazwani foi elogiada por seu comportamento antes e depois do divórcio. "Uma boa mulher como você não merece um homem como ele. Você encontrará alguém que realmente a valoriza", disse um internauta. "Você enfrentou desafios quando ele estava doente, mas perseverou. Acredite que um futuro melhor a aguarda; não olhe para trás”, aconselhou outro.