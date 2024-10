O primeiro-ministro irlandês, Simon Harris, pediu nesta terça-feira (29) à União Europeia (UE) que "reveja as suas relações comerciais" com Israel, depois de ter sido votada neste país uma lei que proíbe as atividades da agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA).

O líder do partido conservador Fine Gael fez estas declarações durante uma visita a Dublin do futuro presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, que tomará posse no final do ano.

O projeto de lei foi votado na segunda-feira pelo Parlamento israelense, o Knesset, e aprovado com 92 votos a favor e 10 contra, no marco de anos de críticas israelenses à UNRWA, que aumentaram desde o início da guerra em Gaza, há um ano.

"O passo mais importante que a União Europeia poderia dar agora é rever as relações comerciais a nível da UE. O que Israel e o Knesset fizeram ontem à noite é desprezível, vergonhoso e vergonhoso", disse Simon Harris.

"Mais pessoas morrerão, mais crianças morrerão de fome", acrescentou.

A Irlanda é um dos países europeus mais críticos de Israel desde o início da guerra em Gaza.

alm-psr/mb/aa