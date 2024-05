Rosa e Antonio são considerados o casal mais velho do mundo a pedir divórcio

Em 2011, o casal de italianos Rosa e Antonio se divorciaram. Ele tinha 99 anos quando descobriu que tinha sido traído anos antes, em 1940. A esposa tinha 96 anos. O casamento durou 77 anos e fez dele a pessoa divorciada mais velha do mundo na época . Recentemente, as redes sociais recuperaram a história, levantando questões sobre o caso.

Segundo publicado na época, Antonio descobriu a traição em 2002, quando encontrou cartas de amor de sua então esposa escondidas em um gaveteiro antigo. Ele confrontou a mulher, que confessou ter escrito as cartas para o amante, cerca de 60 anos antes.

Por mais de 10 anos, o casal tentou manter o casamento, passando por provações, ataques de ciúmes e ressentimentos. Mesmo com os pedidos de Rosa, Antonio decidiu pôr um ponto final na relação e deu entrada nos papéis de divórcio.

O casal se conheceu nos anos 1930 em Nápoles, onde Antonio era policial. Eles se casaram em 1934, tiveram cinco filhos, mais de uma dezena de netos e alguns bisnetos. Apesar do tempo decorrido e da idade avançada do casal, não há registro da morte dos dois na internet.

Mesmo sem nenhum desfecho, a internet decidiu dar sua opinião no caso. Alguns internautas dão razão ao homem, enquanto outros defendem que, passados tantos anos, a traição não fazia mais sentido. Eu nem separava mais, já tinha perdido mais de 70 anos da minha vida com ela, o que era no máximo mais 10?”, comentou um perfil, “Moral da história: pode até demorar, mas a verdade sempre aparece”, pontuou outro.

“Tio, esse chifre já prescreveu! Relaxa!”, escreveu um internauta. “Valor moral e ética não se discute caráter e pra poucos lealdade é selecionado a dedo fidelidade é obrigatório num relacionamento. O tiozão é exemplo”, elogiou outro.