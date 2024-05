Em 22 março de 2024 foi registrado um incêndio na Zona Esmeralda do município de Atizapán, no Estado do México, que, segundo autoridades locais, foi controlado nos dias seguintes. Desde então, um vídeo de um sobrevoo noturno que mostra colinas em chamas foi compartilhado dezenas de vezes nas redes sociais com a alegação de que registrava o incidente. Mas a sequência foi gravada dias antes durante um incêndio na reserva natural de La Tigra, perto de Tegucigalpa, em Honduras.

“URGENTE México: Vista de helicóptero do incêndio florestal em curso em Atizapán de Zaragoza”,diz uma das publicações que compartilham o vídeo noFacebook, noKwai, noXe noTelegram.

Em 22 de março de 2024, meios de comunicação reportaram um incêndio florestal naZona Esmeraldado município de Atizapán de Zaragoza, no Estado do México (1,2). Umapublicaçãoda conta oficial do governo de Atizapán nas redes sociais também informou sobre o incidente na ocasião.

Segundo asreportagens, o fogo foi controlado no dia seguinte, ainda que posteriormente tenham sidoregistradosnovos incêndios em outras áreas do município.

Origem do vídeo

Uma busca reversa por fragmentos do vídeo com a ferramentaIn-Vid-WeVerify* levou à mesma gravação em matérias publicadas pela mídia hondurenha em 18 de março de 2024 (1,2).

Uma dasreportagens contémuma publicaçãono X com o mesmo vídeo, feita pela Força Aérea Hondurenha para informar sobre os esforços“para evitar a propagação de um incêndio emLa Tigra”, uma reserva natural próxima à capital, Tegucigalpa.

#NoticiasFAH

|| En estos momentos, Escuadrón de Helicópteros de la Base Aérea “Coronel Hernán Acosta Mejía”

#BASEHAM

, emplea sistemas de sofocación de incendios “Bambi Bucket”, para evitar la propagación de un incendio en La Tigra, Franciso Morazán. ??

pic.twitter.com/VZS6p3uEDB

— Fuerza Aérea Hondureña (@AereaHn)

March 19, 2024

Uma nova pesquisa na mesma rede social levou auma publicaçãocom a sequência viral publicada em 19 de março de 2023 pela presidente hondurenha, Xiomara Castro, para agradecer às equipes que trabalharam para apagar o incêndio.

Aliento a los valientes equipos e instituciones que trabajan contra el incendio en la serranía del Hatillo y la montaña de La Tigra. La mano criminal y sus cómplices deben ser castigados.

pic.twitter.com/0yODk9ee9D

— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ)

March 19, 2024

Consultado pela AFP em 27 de março de 2024, o gabinete de comunicação do governo do Estado do México enviou um comunicado sobre o vídeo viral que tem sido falsamente atribuído a Atizapán, e que na realidade mostra“um incêndio no Parque Nacional La Tigra, em Tegucigalpa, Honduras”.

Cerca de 500 hectares de mata foramafetadospelo incêndio no parque La Tigra, que teve início em18 de marçoe ocasionou a morte de dezenas de animais.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Tegucigalpa, Christian Sevilla,disseaos meios locais que, apesar de não ser conhecida a origem do fogo, presume-se que tenha sido provocado.

O Instituto de Conservação Florestal (ICF)informouem 21 de março em sua conta no X que o incêndio em La Tigra foi controlado.

*Uma vez instalada a extensãoInVid-WeVerifyno navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisá-la em vários buscadores.

