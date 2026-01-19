'Sou o babaca?' Postagem sobre casamento provoca discussão on-line

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma publicação no Reddit reacendeu o debate sobre papéis de gênero e relações familiares. O caso veio à tona depois de um homem relatar, em um fórum da rede social, o impasse que vive com a esposa que deixou o mercado de trabalho para se dedicar à casa e ao filho, de 10 anos, fruto de um relacionamento anterior.

No relato publicado no fórum r/AITA (“Am I The A**hole”, ou “Sou o babaca?”), o marido questiona se estaria errado ao esperar que a esposa assumisse a maior parte das tarefas domésticas, já que ele é o único provedor financeiro da família. Segundo o relato, ele trabalha cerca de 40 horas por semana e é responsável por todas as despesas, além de cuidar integralmente das finanças e da manutenção da casa e do carro.

“Ela decidiu que queria ser dona de casa e, apesar de eu não concordar, fez isso mesmo assim. Eu disse que ter duas rendas seria melhor, caso um de nós perdesse o emprego”, escreveu. O homem contou ainda que a esposa justificou a decisão afirmando não querer “perder” os anos do ensino fundamental do filho.

Casados há um ano e juntos há três, o casal entrou em conflito após o marido descobrir que a esposa reclamava para a irmã sobre o fato de ele jogar videogame assim que chegava do trabalho. Ao confrontá-la, ouviu que ela esperava que ele fizesse metade das tarefas domésticas. Ele discordou, alegando que já acumula a responsabilidade financeira e os serviços de manutenção da casa.

“Discordei, porque, além do meu trabalho de 40 horas, também cuido de 100% das finanças e de 100% da manutenção do carro e da casa, como cortar a grama, podar as árvores ou consertar quando algo quebra”, argumentou o homem.

Segundo o relato, a esposa afirma estar sobrecarregada pela chamada “carga mental”, conceito que se refere ao planejamento e à organização invisível do cotidiano doméstico. O marido, por sua vez, diz sentir o mesmo peso e discorda de que a carga dela seja maior.

“Ela diz que está carregando muita carga mental e eu disse a ela que eu também estou. Ela parece achar que a dela é mais grave que a minha, mas, novamente, discordo. Acabamos de marcar uma consulta com um terapeuta para aprofundar o assunto”, destacou.

Nos comentários da publicação, muitos usuários apoiaram o homem, dizendo que a dinâmica do casal poderia gerar ressentimento a longo prazo e chegaram a sugerir a separação. Alguns perfis culparam somente a mulher pelo conflito.

“Quando a criança já tem 10 anos e passa o dia na escola, chamar isso de ser dona de casa é um exagero”, escreveu um usuário. “Ela não quer ser dona de casa. Ela quer ser um troféu”, disse outro comentário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Vocês só estão casados há um ano. Não têm filhos juntos. Saia dessa situação agora — lição aprendida”, opinou um terceiro. “É, o melhor é se divorciar agora, antes que seja tarde demais. Se você se divorciar agora, só precisará pagar uma pensão alimentícia mínima por um período limitado. Quanto mais você esperar, mais o valor da pensão aumentará e mais tempo você terá que pagar”, aconselhou outro.