Como uma mentira inocente virou uma tradição familiar por 24 anos

Um homem nunca gostou de peixe-boi, mas por motivo nobre, ele mentiu por 25 anos que esse era seu animal favorito. Em uma publicação no Reddit, ele contou que a mentira começou quando o filho tinha 6 anos e deu a ele uma caneca com um peixe-boi desenhado de presente de aniversário.

Na época, ao perceber a frustração do menino com sua reação pouco entusiasmada, o pai tentou amenizar a situação. “Eu o assegurei de que adorava, dizendo que os peixes-boi eram meus animais favoritos no mundo inteiro”, escreveu.

Mas o que parecia uma frase casual acabou se tornando um compromisso de longo prazo. Desde então, o filho passou a presentear o pai exclusivamente com itens temáticos: camisetas, calendários, canecas de cerveja e todo tipo de objeto decorado com o mamífero marinho. “Agora são 24 anos de itens de peixe-boi exibidos com orgulho em minha casa”, relatou.

O problema, segundo ele, é que os peixes-boi nunca despertaram grande interesse. “Minha confissão é que eles não são meus animais favoritos. Nunca foram”, admitiu. Apesar de reconhecer que são criaturas interessantes, o homem contou que seu animal preferido sempre foi o cachorro. Ainda assim, manteve a farsa por décadas por considerá-la inofensiva, até que a situação ganhou novos contornos.

O filho, agora com 30 anos, resolveu dar um presente especial para o aniversário de 55 anos do pai: uma viagem para a Flórida para ver peixes-boi de perto. “Meu filho está tão animado com essa viagem e contando para toda a família. Até minha ex-esposa está empolgada”, escreveu.

Mesmo assim, o pai afirmou que seguirá com o plano e não pretende revelar a verdade. “Vai ser adorável, criar boas memórias e mostrar o quanto ele é atencioso”, disse.

A história comoveu e divertiu usuários do Reddit. Alguns brincaram dizendo que o segredo terá que ser levado “para o túmulo”, enquanto outros sugeriram que a experiência pode mudar sua opinião. Houve ainda quem destacasse que a preferência pelo animal agora se tornou secundária. “Eles são os animais que uniram você e seu filho para a vida toda”, escreveu um comentarista.

