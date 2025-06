Homem compra móvel on-line e descobre que ele vale 70 vezes mais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O norte-americano Tyler Wallis, morador do Arkansas, nos Estados Unidos, fez uma compra de uma mesa de centro no marketplace no Facebook e descobriu que ela vale 70 vezes mais do que o preço que ele pagou. Sem saber, ele comprou o móvel em formato de flor assinado pela marca de luxo Cattelan Italia por US$ 120 (R$ 666). Ao pesquisar sobre a peça, ele descobriu que o item vale US$ 8.250 (cerca de R$ 46 mil).

O relato foi compartilhado em maio, no Reddit, pelo comprador sortudo. “Paguei 120 dólares nessa mesa de centro e achei ela on-line por muito mais", escreveu. O rapaz é apaixonado por brechôs e coisas antigas e aproveitou o post para mostrar como a sala ficou com o móvel e três prints de sites que estavam vendendo a peça por um preço maior.

"Eu chamaria meu estilo de decoração de 'eclético com curadoria e uma leve influência moderna de meados do século', então o formato único de flor do tampo da mesa me atraiu instantaneamente. Eu sempre brinco que cada peça deveria ser um assunto de conversa e é exatamente isso que esta mesa é!", contou para a Newsweek.

Tyler disse, ainda, que frequenta brechós desde criança, junto com o irmão mais velho. Ele tem o hábito de ir a lojas de segunda mão pelo menos uma vez por semana. Com isso, a casa dele é decorada com 85% de itens antigos.

Ele já estava querendo uma mesa de centro, quando o anúncio no Facebook chamou sua atenção. Ele foi investigar e descobriu que a mesma peça, em outras lojas, custavam entre US$ 2.250 (R$ 12,55 mil) e US$ 8.250 (R$ 46 mil).

"Foi aí que percebi que era uma descoberta única na vida e fechei negócio imediatamente", pontuou. O próximo desafio foi o frete da mesa: os donos anteriores moravam a 45 minutos de distância da casa de Tyler. Além disso, ele dirige um carro compacto.

Apesar do espaço pequeno no porta-malas, ele conseguiu colocar a mesa verticalmente, pela porta do passageiro. "É o complemento perfeito e ilumina o ambiente com sua superfície reflexiva. Esta mesa se tornou definitivamente minha nova personalidade e acho que nunca vou parar de falar sobre ela para qualquer pessoa que esteja disposta a ouvir", orgulhou-se.

Mesmo sabendo que a peça vale muito mais do que pagou, Tyler afirma que vai manter o móvel. “Para mim, brechós significam encontrar ofertas interessantes, não gerar lucro", afirmou.