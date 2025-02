Homem compra prato por R$ 30 em brechó e descobre que ele vale R$ 28 mil

Um prato que aparentava ser como qualquer outro pode render fortuna ao comprador. O americano John Carcerano, morador de Illinois, nos Estados Unidos, comprou o prato em um brechó por US$ 4,99 (cerca de R$ 30 na cotação atual) e descobriu, ao pesquisar no Google, que o item era feito com uma porcelana chinesa incomum, o que aumentou o valor para US$ 5 mil (pouco mais de R$ 28 mil).

O americano trabalha com compra e venda de antiguidades, visitando brechós em busca de “tesouros perdidos” há 35 anos, mas após ficar doente em 2023 passou a apenas frequentar antiquários locais.

“Comprei uma peça chinesa do século 18, produzida para exportação em uma loja Goodwill por US$ 4,90, e ela vale US$ 5 mil”, contou à revista americana Newsweek. “Eu soube em cinco minutos que tinha algo valioso. Apenas dois desses foram vendidos nos últimos 50 anos de história de leilões”.

Um especialista da casa de leilões Sotheby's, averiguou a autenticidade do item e o descreveu como "bandeja retangular chanfrada heráldica chinesa de exportação" do período Qianlong da dinastia Qing, datada por volta de 1755, e é "decorado com o brasão de Mendes da Costa" e tem um valor estimado entre US$ 4.000 e US$ 6.000.

Estagiária sob supervisão do Gabriel Felice