Mãe biológica e filho descobrem que trabalhavam no mesmo hospital

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Foi graças a uma mensagem no Facebook que umamãe biológica e o filho que ela entregou para adoção se reencontraram duas décadas depois. Mas eles descobriram que já estavam bem perto um do outro: os dois trabalhavam no mesmo hospital, em Utah, nos Estados Unidos.
Holly Shearer era assistente médica; e Benjamin Hulleberg, voluntário na UTI neonatal do St. Mark’s Hospital, em Salt Lake City. Os dois circulavam pelos mesmos corredores em turnos quase coincidentes, sem imaginar o vínculo que os unia.
A mulher era uma adolescente de 15 anos quando engravidou e decidiu entregar o bebê para adoção. O menino foi acolhido por Brian e Angela Hulleberg, um casal que sonhava em ampliar a família. Nos primeiros anos, houve troca de cartas e fotos entre as duas famílias, sempre às quintas-feiras. Com o tempo, o contato cessou, mas Angela nunca escondeu de Benjamin sua origem.
No dia em que Benjamin completou 20 anos, em novembro de 2021, Holly criou coragem e enviou uma mensagem pelo Facebook. “Eu não reconheci o nome de imediato. Mas, quando percebi quem era, foi como se o mundo parasse. Foi algo que esperei por toda a vida”, declarou.
Os dois marcaram um encontro em um restaurante — e foi ali que a coincidência veio à tona. Durante a conversa, descobriram que trabalhavam no mesmo hospital: ela como assistente médica no setor de cardiologia e ele como voluntário na UTI neonatal.
Destinos cruzados
Por anos, mãe e filho provavelmente se cruzaram em estacionamentos, elevadores e corredores, sem saber. “Acho que devemos ter passado um pelo outro várias vezes. Saber disso agora é surreal”, disse Benjamin.
O reencontro trouxe emoção e alívio para os dois. “Foi a confirmação de que tomei a decisão certa lá atrás. Mantive a esperança de um dia vê-lo de novo — e esse dia chegou”, disse Holly.
Benjamin descreveu o momento como algo que aconteceu quando ele precisava do acolhimento. Além da mãe biológica, ele também descobriu que tem dois meio-irmãos e mantém contato constante com a nova família.
Desde então, os encontros em família se tornaram frequentes — agora sem cartas intermediando o contato. Mãe e filho conversam com frequência, fazem visitas e até se veem nos intervalos do trabalho. “Nos encontramos nas pausas do hospital. Esses momentos são incríveis”, contou o jovem.
