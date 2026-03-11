Assine
PROMOÇÃO DE 'MATAR'

Mulher usa caixão para aproveitar oferta de pipoca em cinema

Promoção, realizada pela rede de cinemas Cinemark, oferecia pipoca por R$ 19 para recipientes de até 10 litros

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
11/03/2026 14:00

Mulher foi comprar pipoca com um caixão em um shopping
Mulher comprou pipoca com um caixão em um shopping crédito: Redes sociais / reprodução

Uma mulher viralizou nas redes sociais ao aproveitar uma promoção de pipoca, em um shopping em Santo André (SP). Realizada pela rede de cinemas Cinemark, a campanha vendeu, no último domingo (8/3), o petisco por R$ 19 para recipientes com capacidade de até 10 litros, independentemente do formato escolhido pelo cliente.

@jornadanoob O brasileiro não conhece limites quando o assunto é economia!   Uma cliente em Santo André levou a promoção da Cinemark a OUTRO NÍVEL: ela apareceu no shopping com um CAIXÃO para encher de pipoca. Depois de ser barrada no primeiro shopping, ela não desistiu e conseguiu a proeza no Shopping Atrium. É o que dizem: o não a gente já tem, o caixão a gente leva! #SantoAndre #Cinemark #Pipoca #RoleAleatorio #Humor #ABC #Brasil #Memes som original  - Jornada Noob

Para tentar aproveitar ao máximo a promoção, ela apareceu em um shopping carregando um caixão, acreditando que poderia usá-lo como recipiente para a pipoca.

Segundo relatos nas redes sociais, ela foi a um shopping com um objeto. No entanto, a estratégia não deu certo naquele momento. Funcionários do local informaram que não seria possível permitir a entrada com o caixão, principalmente por causa do tamanho e da natureza do recipiente.

Mesmo após a negativa, a cliente decidiu insistir na ideia. Determinada a participar da promoção, ela seguiu para outro centro comercial da cidade.

A segunda tentativa aconteceu no Shopping Atrium, e, dessa vez, a situação teve um desfecho diferente. No local, a consumidora conseguiu participar da promoção e encher o recipiente com pipoca, chamando a atenção de clientes e frequentadores que estavam no shopping.

A criatividade não parou por aí. Outro internauta, identificado nas redes como Juan Patricki, também resolveu entrar na brincadeira. Ele levou um caixão em versão menor para aproveitar a promoção.

Segundo o próprio relato publicado on-line, o recipiente foi comprado especialmente para a ocasião em uma funerária. A publicação também repercutiu entre os usuários, que comentaram o nível de dedicação para aproveitar o desconto.

@juanpatricki // VÍDEO COMPLETO NA REDE VIZINHA!  . . . #diadapipocacinemark #cinema #viralvideo #pipoca #cinema som original - Juan Patricki

