Mulher usa caixão para aproveitar oferta de pipoca em cinema

Uma mulher viralizou nas redes sociais ao aproveitar uma promoção de pipoca, em um shopping em Santo André (SP). Realizada pela rede de cinemas Cinemark, a campanha vendeu, no último domingo (8/3), o petisco por R$ 19 para recipientes com capacidade de até 10 litros, independentemente do formato escolhido pelo cliente.

O brasileiro não conhece limites quando o assunto é economia! Uma cliente em Santo André levou a promoção da Cinemark a OUTRO NÍVEL: ela apareceu no shopping com um CAIXÃO para encher de pipoca. Depois de ser barrada no primeiro shopping, ela não desistiu e conseguiu a proeza no Shopping Atrium. É o que dizem: o não a gente já tem, o caixão a gente leva!

Para tentar aproveitar ao máximo a promoção, ela apareceu em um shopping carregando um caixão, acreditando que poderia usá-lo como recipiente para a pipoca.

Segundo relatos nas redes sociais, ela foi a um shopping com um objeto. No entanto, a estratégia não deu certo naquele momento. Funcionários do local informaram que não seria possível permitir a entrada com o caixão, principalmente por causa do tamanho e da natureza do recipiente.

Mesmo após a negativa, a cliente decidiu insistir na ideia. Determinada a participar da promoção, ela seguiu para outro centro comercial da cidade.

A segunda tentativa aconteceu no Shopping Atrium, e, dessa vez, a situação teve um desfecho diferente. No local, a consumidora conseguiu participar da promoção e encher o recipiente com pipoca, chamando a atenção de clientes e frequentadores que estavam no shopping.

A criatividade não parou por aí. Outro internauta, identificado nas redes como Juan Patricki, também resolveu entrar na brincadeira. Ele levou um caixão em versão menor para aproveitar a promoção.

Segundo o próprio relato publicado on-line, o recipiente foi comprado especialmente para a ocasião em uma funerária. A publicação também repercutiu entre os usuários, que comentaram o nível de dedicação para aproveitar o desconto.

