Bebê viraliza após ganhar mega hair de 56 cm em salão

Uma brincadeira entre mãe e filha virou fenômeno nas redes sociais. A cabeleireira Chelsea Falcetti aproveitou uma folga no trabalho para colocar um mega hair de 56 centímetros na filha de oito meses, Frankie Falcetti, nos Estados Unidos.

O vídeo foi gravado no salão da empresária. Segundo a mãe, a ideia surgiu de forma natural enquanto trabalhava ao lado de uma recepcionista. “Pensamos: ‘Quem não gosta de conteúdo fofo de bebês?’ Foi uma das nossas ideias mais espontâneas, mas pareceu divertido e leve na hora”, contou a cabeleireira à revista People.

Nas imagens, a bebê aparece sentada em uma cadeira de salão enquanto o mega hair preto é posicionado na parte de trás da cabeça. Em seguida, um gorro branco é colocado para dar a impressão de que o cabelo é natural.

Segundo a mãe, Frankie é um bebê tranquilo e apenas aproveitou a atenção durante a gravação. A criança é a caçula de quatro irmãos.

Depois da aplicação, Frankie sorri ao se olhar no espelho e chega a bater palmas, aparentando gostar do novo visual. "Ela se comportou tão bem, adorou se olhar no espelho e estava genuinamente curiosa sobre o que estávamos fazendo", disse.

O vídeo foi publicado no TikTok com a intenção de dar visibilidade ao negócio da cabeleireira, mas acabou alcançando milhões de visualizações. Usuários reagiram com humor e surpresa nos comentários.

“Estudei no ensino médio com ela em 2005. Ela era super legal”, brincou um perfil, dizendo que a combinação de aplique de cabelo e gorro estava trazendo muita nostalgia.

“Acho que ela me recomendou uma IPA em uma cervejaria em 2018”, brincou outro. Também não faltaram comparações entre a menina e personagens como o tio It de “A família Adams” ou Argyle de “Stranger Things”.

Outros comentários destacaram a fofura da bebê. “Uma verdadeira deusa e o cabelo combinou muito com ela”, escreveu um internauta. “A bebê mais fofa do mundo”, pontuou outro.

A cabeleireira afirmou que ficou surpresa com a velocidade da viralização. “Quase imediatamente depois que postei, meu celular começou a vibrar sem parar com notificações. Nunca imaginei que teria essa repercussão — foi incrível ver acontecer em tempo real”, disse.

