VIRALIZOU

Mãe dá ‘tapa’ ao impedir avó de beijar bebê recém-nascido

Vídeo publicado no TikTok ultrapassou 12 milhões de visualizações e gerou debate sobre limites familiares e saúde infantil

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
23/01/2026 11:30

Vídeo em que mãe dá tapa na avó para impedir beijo foi gravado como forma de brincadeira, contou a mulher
Vídeo em que mãe dá tapa na avó para impedir beijo foi gravado como forma de brincadeira, contou a mulher

Um vídeo de uma mãe de primeira viagem viralizou nas redes sociais e provocou um intenso debate sobre limites familiares e cuidados com recém-nascidos. O clipe, que ultrapassa 12 milhões de visualizações, mostra a americana Haeli Christiansen impedindo a própria mãe de beijar seu bebê recém-nascido, dando um tapa na testa da outra mulher.

@haeli.christiansen the word of the day is “boundaries” #firsttimemom #newmomlife #motherhood #momsoftiktok #momhumor original sound - bestspedup

Nas imagens, Christiansen aparece beijando o filho na testa enquanto a avó o embala no colo. Quando a mulher se inclina para repetir o gesto, a mãe estende a mão e dá um leve “tapa” na cabeça dela, interrompendo a tentativa. Na legenda do vídeo, Christiansen escreveu: “Lembrando gentilmente minha mãe para não beijar o recém-nascido”. “A palavra do dia é ‘limites’”, completou na legenda.

A gravação rapidamente gerou reações divididas. Parte dos usuários criticou a atitude da mãe, classificando o gesto como desrespeitoso. “Eu jamais faria isso com a minha mãe”, escreveu um internauta. “Eu ficaria muito triste se fosse avó”, comentou outro. Houve ainda quem reagisse com humor: “Sou muito europeu para isso”, brincou um usuário.

Por outro lado, muitas pessoas saíram em defesa de Christiansen. “Muitos desses comentários explicam exatamente por que tanta gente tem herpes labial”, escreveu um usuário. “Eu respeitei minha filha ao não beijar meu neto. Não conseguiria viver comigo mesma se algo acontecesse com ele”, comentou outro. 

Diante da repercussão, Haeli Christiansen afirmou que não esperava que o vídeo se tornasse viral. “Fizemos o vídeo rindo, achando que teria algumas centenas de visualizações e que outras mães se identificariam. Não imaginávamos esse debate enorme”, disse à revista People.

Ela também negou qualquer conflito familiar. “O vídeo era claramente uma brincadeira. Eu não bato na minha mãe, e ela tem um ótimo relacionamento comigo e com meu filho”, afirmou. Segundo Christiansen, foi a própria avó quem reforçou a regra de que ninguém além dos pais deveria beijar o bebê.

A decisão, segundo ela, foi tomada por razões de saúde. “Meu marido e eu decidimos que ninguém beijaria nosso recém-nascido nos primeiros meses, porque ele nasceu no auge da temporada de gripes e resfriados, e bebês não têm sistema imunológico desenvolvido”, explicou. “Um simples resfriado em adultos pode levar um recém-nascido ao hospital e representar risco de vida”, alertou.

Christiansen também relatou experiências pessoais que influenciaram a escolha. “Quando eu era bebê, fui hospitalizada duas vezes depois que familiares me beijaram sem saber que estavam doentes. Por isso, minha mãe é uma das maiores defensoras dessa regra”, apontou. 

Risco dos carinhos

Especialistas em saúde infantil reforçam que não é recomendado beijar recém-nascidos, especialmente no rosto, boca ou mãos. Isso porque o sistema imunológico dos bebês é imaturo, tornando-os vulneráveis a vírus e bactérias presentes na saliva de adultos.

Entre os riscos estão a transmissão de herpes labial (HSV-1), gripe, COVID-19, sapinho, pneumonia, sepse e meningite. Em casos raros, essas infecções podem ser graves e até fatais. Além disso, bebês levam as mãos à boca com frequência, o que facilita a entrada de patógenos quando elas são beijadas.

A orientação de especialistas e da Sociedade Brasileira de Pediatria é evitar beijos diretos e priorizar outras formas de carinho. Caso os pais autorizem, beijos nos pés ou na testa podem ser considerados mais seguros. Qualquer forma de carinho deve ser realizada com as mãos bem higienizadas.

