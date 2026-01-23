Avô recebe notícia da morte do neto durante missa e é acolhido por padre

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A dor de um avô comoveu as redes sociais. Um vídeo mostra que, durante uma missa na Igreja Matriz de São Francisco de Assis em Tubarão (SC), um idoso sobe ao altar e abraça o padre Carlos Henrique, em luto pela morte do neto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O homem foi identificado como Marcos, fazia parte da comunidade paroquial, tendo sido ministro da comunhão. Poucas horas antes da celebração, ele havia sido informado sobre o falecimento do neto, um jovem de 20 anos, que não teve a identidade revelada. Em estado de choque, Marcos se aproximou do altar durante a celebração.
Ao perceber a situação, o padre Carlos Henrique interrompeu a liturgia e o abraçou em silêncio. A celebração foi brevemente suspensa, enquanto a igreja acompanhava a cena em absoluto respeito. Momentos depois, o idoso é acolhido por outros dois homens, que o ajudam a descer do altar.
Com cerca de duas décadas de sacerdócio, o padre relatou que o momento teve forte impacto emocional. “Gestos assim tornam a jornada da vida mais leve em momentos como este. Um mundo mais humano, mais cristão, para que a caminhada seja menos pesada”, afirmou em entrevista ao EA Notícias.
Segundo o sacerdote, o abraço representou um pedido silencioso de socorro. “Eu senti muito forte a presença de Deus, me dando forças para acolhê-lo. O sofrimento estava muito grande naquele homem de Deus. A Igreja precisa ser essa mãe acolhedora”, disse.
Em comentários nas redes sociais, familiares do homem destacaram a ligação profunda entre o avô e o neto, descrito como um jovem educado, querido e muito amado. “Gesto lindo, padre Carlos”, agradeceu uma familiar.
As imagens do abraço foram registradas por fiéis e rapidamente se espalharam nas redes sociais, acumulando milhares de visualizações, curtidas e mensagens de apoio. “O Senhor foi refúgio em um momento indescritível de dor. A mãozinha desse avô indo até o Senhor me emocionou demais”, destacou um fiel.
O padre Fabio Chagas, da paróquia São João Paulo 2º, que fica em Linhares (ES), reclamou recentemente da implantação de uma capela católica diante do Buda gigante de Ibiraçu, no Espírito Santo. Reprodução Instagram
A estátua é a maior de Buda no Brasil e uma das maioees do mundo. Fica nas margens da BR-101, no norte do Espírito Santo. E é muito visitada por pessoas de todas as religiões. Mas o padre ficou aborrecido.
"Pronto falei! Pra mim é inadmissível Nossa Senhora aos pés de Buda, só isso! Mas reafirmo aqui todo meu respeito às demais religiões, só penso que salada mista na fé não dá", protestou o padre causando polêmica nas redes sociais. Reprodução Instagram do mosteiro
Capelas religiosas são pequenas edificações dedicadas ao culto cristão, podendo ser independentes ou anexas a igrejas, mosteiros e instituições. Geralmente, servem para orações, missas e celebrações menores, atendendo comunidades locais ou grupos específicos. Imagem de JonathanRieder por Pixabay
Muitas são construídas em locais de devoção, como santuários ou propriedades privadas. Seu tamanho reduzido e função específica diferenciam-nas das grandes catedrais e basílicas. Divulgação
A origem das capelas remonta ao Cristianismo primitivo, quando fiéis criavam pequenos espaços para culto em casas ou cavernas. Na Idade Média, nobres e monarcas construíram capelas particulares em castelos e palácios Bocachete/Wikimédia Common
Com a expansão do cristianismo, elas se espalharam pela Europa e, depois, pelo mundo através de missões religiosas. Hoje, podem ser encontradas em escolas, hospitais, aeroportos e locais turísticos. Veja algumas capelas de beleza chamativa. Flickr Sergei Gussev
Saint-Chapelle (França) – 1242-1248 - Localizada em Paris, possui vitrais góticos deslumbrantes que criam efeitos incríveis com a luz. Construída no século XIII para abrigar relíquias sagradas. Sua arquitetura refinada encanta visitantes do mundo todo. Flickr Luciano Guelf
Capela Real de Granada (Espanha) – 1505-1517 - Acolhe os túmulos dos Reis Católicos e combina estilos gótico e renascentista. O altar-mor e os vitrais aumentam sua grandiosidade. Seu acervo inclui arte sacra e objetos históricos espanhóis. Flickr Ricky Coronel
Capela da Medalha Milagrosa (França) – 1815 - Local de peregrinação onde a Virgem Maria teria aparecido a Catarina Labouré. Seu interior simples inspira espiritualidade e devoção. Fiéis acreditam no poder das orações feitas ali. - Flickr Zygmunt Boro
Capela de São Miguel (Portugal) – Século XVI - Situada na Universidade de Coimbra, possui teto pintado e um impressionante órgão barroco. Pequena, mas repleta de detalhes manuelinos. Era usada para cerimônias acadêmicas e religiosas.
- Flickr CCDRC
Capela das Pedras (EUA) – 1956 - Construída no meio das rochas em Sedona, Arizona, tem um design moderno e impactante. Uma grande cruz de vidro domina sua fachada. Seu interior simples contrasta com a paisagem grandiosa. Beyond My Ken /Wikimédia Commons
Capela de SÃ£o BasÃlio (RÃºssia) â?? 1555-1561 - Parte da Catedral de SÃ£o BasÃlio, em Moscou, com cÃºpulas coloridas icÃŽnicas. Cada capela interna tem murais ricamente decorados. Foi construÃda por ordem de Ivan, o TerrÃvel. - Flickr Zygmunt Boro e ReproduÃ§Ã£o do X @YourMoscowGuide, @Russia e @Russia
Capela de Thorncrown (EUA) – 1980 - No Arkansas, sua estrutura de vidro e madeira se integra à floresta. Grandes janelas permitem a entrada de luz natural. Um exemplo marcante da arquitetura orgânica moderna. Reprodução do X @Richard98476203 e @Havenlust
Capela do Rei (Reino Unido) – 1475-1528 - No Castelo de Windsor, abriga túmulos de monarcas britânicos. Destaca-se pelos vitrais medievais e teto gótico impressionante. Foi palco de casamentos da família real. Jack Pease?wikimédia Commons
Capela do Senhor da Pedra (Portugal) – 1686 - Construída sobre uma rocha à beira-mar, em Vila Nova de Gaia. O mar a envolve durante tempestades, criando um cenário dramático. É um local de culto e peregrinação religiosa.
- Flickr Richard Jack