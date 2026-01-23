Avô recebe notícia da morte do neto durante missa e é acolhido por padre

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A dor de um avô comoveu as redes sociais. Um vídeo mostra que, durante uma missa na Igreja Matriz de São Francisco de Assis em Tubarão (SC), um idoso sobe ao altar e abraça o padre Carlos Henrique, em luto pela morte do neto.

O homem foi identificado como Marcos, fazia parte da comunidade paroquial, tendo sido ministro da comunhão. Poucas horas antes da celebração, ele havia sido informado sobre o falecimento do neto, um jovem de 20 anos, que não teve a identidade revelada. Em estado de choque, Marcos se aproximou do altar durante a celebração.

Ao perceber a situação, o padre Carlos Henrique interrompeu a liturgia e o abraçou em silêncio. A celebração foi brevemente suspensa, enquanto a igreja acompanhava a cena em absoluto respeito. Momentos depois, o idoso é acolhido por outros dois homens, que o ajudam a descer do altar.

Com cerca de duas décadas de sacerdócio, o padre relatou que o momento teve forte impacto emocional. “Gestos assim tornam a jornada da vida mais leve em momentos como este. Um mundo mais humano, mais cristão, para que a caminhada seja menos pesada”, afirmou em entrevista ao EA Notícias.

Segundo o sacerdote, o abraço representou um pedido silencioso de socorro. “Eu senti muito forte a presença de Deus, me dando forças para acolhê-lo. O sofrimento estava muito grande naquele homem de Deus. A Igreja precisa ser essa mãe acolhedora”, disse.

Em comentários nas redes sociais, familiares do homem destacaram a ligação profunda entre o avô e o neto, descrito como um jovem educado, querido e muito amado. “Gesto lindo, padre Carlos”, agradeceu uma familiar.

As imagens do abraço foram registradas por fiéis e rapidamente se espalharam nas redes sociais, acumulando milhares de visualizações, curtidas e mensagens de apoio. “O Senhor foi refúgio em um momento indescritível de dor. A mãozinha desse avô indo até o Senhor me emocionou demais”, destacou um fiel.

“Que lindo ver um padre no exercício exato de ser cristão. Acolhimento era tudo o que ele precisava”, comentou outro. “Quem sabe acolher, se parece com Deus”, escreveu um terceiro.

