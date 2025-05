Técnica mermaid: conheça a extensão capilar preferida das celebridades

Larissa Manoela, Gracyanne Barbosa e a ex-panicat Mari Gonzalez são algumas das celebridades que utilizam dessa nova técnica de alongamento dos fios. Considerado um dos métodos mais seguros, rápidos e eficientes, ele tem ultrapassado outras formas de alongamento por sua proposta mais moderna.

Diferente do mega hair tradicional, que é grudado aos fios a partir da queratina, por exemplo, a técnica mermaid é feita por uma fita adesiva colada ao couro cabeludo. Por ser extremamente fina, a aplicação fica bastante maleável e se mistura ao restante do cabelo. Além de reduzir a formação de nós nos cabelos, a dor e a queda dos fios, a aplicação se torna imperceptível aos olhos e ao toque.

Responsável pelas madeixas das famosas, Day Monik é CEO da Golf Beauty Concept e especialista em terapia capilar. Ela explica o motivo do enaltecimento desse método ultimamente e como ele funciona. “A técnica de mermaid é um dos métodos mais seguros que existem para aplicação de cabelo. Graças às suas bases adesivas hipoalergênicas e antibacterianas, o método garante não danificar o cabelo de qualquer forma, pois é de fácil aplicação e retirada. Com certeza é uma das opções mais naturais para as mulheres”.

A manutenção do Mermaid acontece aproximadamente de 45 e 90 dias, dependendo do crescimento do cabelo, sendo feita a retirada das extensões e a troca do adesivo, para a reaplicação. Feitos de cabelos humanos, os apliques não são presos tão próximas do couro cabeludo. Esse efeito protege a saúde dos fios e garante uma aplicação saudável.

Para a especialista, esse método é ainda mais fácil de trabalhar para as profissionais. “A escolha do mermaid não é o melhor apenas para o cuidado com o cabelo da cliente. Na verdade, é muito mais fácil e rápido trabalhar com ele, por sua praticidade. Pega mechas maiores, e é mais maleável, sutil e lindo” , afirma.

