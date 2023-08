Uma revolução no mundo dos alongamentos capilares promete uma abordagem inovadora e segura para transformar e embelezar os cabelos. Diferente de outras técnicas, esse novo método utiliza materiais e equipamentos que não causam tração ou danos à fibra capilar, desde a aplicação até as manutenções subsequentes.

Segundo o hairstylist Alexandre Ferreira, primeiro especialista a utilizar o método na região norte do estado, o alongamento a laser é uma técnica que emprega um material especial e um dispositivo a laser para realizar as extensões e manutenção capilares. “Ao contrário dos métodos convencionais que podem causar danos à estrutura do cabelo, o alongamento a laser utiliza uma nova abordagem que preserva a integridade dos fios ao longo do processo.