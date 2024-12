Procura por alongamento capilar cresce no mercado de beleza

O mercado de beleza está em constante evolução, especialmente o de serviços de alongamento capilar. De acordo com um relatório da Grand View Research, o mercado global de extensões de cabelo deve crescer 9,1% até 2030. Este cenário reflete a busca crescente das mulheres por alternativas práticas e eficientes para transformar suas madeixas.

Para Karina Simões de Souza Vieira, cabeleireira com 15 anos de experiência e proprietária do La Maison Salon, o alongamento é um passo geralmente muito importante na vida de uma mulher, já que a decisão quase sempre se relaciona com questões de autoestima e bem-estar.

"Cada mulher traz uma história e um sonho em relação aos cabelos. Seja uma coloração vibrante, um corte que renove as energias ou um alongamento para dar aquela aparência de cabelo volumoso. E é desde essa primeira etapa que o trabalho de um especialista começa, pois é preciso certa sensibilidade para identificar qual técnica, fio e até cor serão melhores para a cliente", pontua Karina.

Um dos principais diferenciais de sua atuação, segundo a profissional, é o atendimento personalizado, que vai além dos procedimentos tradicionais realizados no salão.

"Não basta apenas fazer o serviço. É essencial orientar sobre como manter o cabelo saudável no dia a dia, utilizando produtos cosméticos adequados para o seu tipo de cabelo", explica Karina.

A profissional também ressalta que um bom alongamento não é apenas estético. “O procedimento é pensado para valorizar a individualidade e o estilo de cada pessoa, trazendo confiança e praticidade. Mas é essencial saber escolher quem vai cuidar do seu cabelo, pois esse é um processo que exige técnica, sensibilidade e compromisso com a saúde capilar do cliente”, enfatiza.

Para finalizar, Karina compartilha algumas orientações para quem deseja investir no procedimento:

O profissional deve ser investigado antes da escolha: é essencial se certificar de que o cabeleireiro tenha experiência comprovada e esteja atualizado com as melhores técnicas do mercado. “O profissional precisa entender as necessidades e os limites de cada cabelo. Isso faz toda a diferença no resultado final”, explica Karina.

Materiais de qualidade precisam ser priorizados: alongamentos de cabelo naturais ou sintéticos de alta qualidade garantem um acabamento mais natural, maior durabilidade e menos impacto nos fios originais.

O processo de aplicação deve ser avaliado com atenção: converse com o profissional sobre o método que será usado e como ele impactará a saúde do seu cabelo. “Uma boa aplicação deve ser discreta, confortável e, acima de tudo, preservar a estrutura capilar”, ressalta Karina.

O cuidado com o alongamento deve ser mantido em casa: a rotina de cuidados em casa é tão importante quanto o serviço prestado no salão. Karina destaca que usar produtos indicados para o tipo de cabelo e para o tipo de alongamento faz toda a diferença na durabilidade e na aparência do procedimento.