Noivo confunde bênção de casamento com cumprimento e viraliza

Uma gafe do noivo Brenno Costa transformou um momento tradicional de casamento em uma cena digna de replay. Durante a cerimônia realizada na última quinta-feira (19/2), em Niterói (RJ), o pastor levantou a mão em direção aos noivos para conceder a bênção. Brenno, no entanto, interpretou o gesto como um cumprimento e estendeu a mão para apertá-la.

A situação durou poucos segundos, mas foi o suficiente para quebrar o protocolo e arrancar risadas. Assim que percebeu o equívoco, o noivo tentou retomar a postura, enquanto a noiva, Gabrielle Sardou, segurava o riso ao seu lado. O pastor seguiu com a oração, mas também não conseguiu esconder o sorriso diante da cena inesperada.

Os convidados reagiram com olhares surpresos e risadas contidas, enquanto o clima descontraído tomou conta do ambiente. O que era para ser apenas mais um momento solene da cerimônia acabou se tornando o ponto alto da noite.

O momento foi registrado em vídeo e logo viralizou nas redes sociais, com mais de 20 milhões de visualizações e já ultrapassa 4 milhões de curtidas no Instagram. Internautas atribuíram o episódio ao nervosismo típico do altar e aproveitaram para brincar com a situação.

“Ele pegando a bênção toda pra ele”, comentou um perfil. “Isso iria me assombrar de tanta vergonha que eu ia sentir”, escreveu outro.

“O casamento ia acabar nessa hora, não ia ter condições de eu passar o resto chorando de rir”, disse uma seguidora. “Meu Deus, que vergonha que eu tô sentindo”, brincou mais uma.