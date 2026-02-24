Assine
overlay
Início Nacional
HUMOR NO "SIM"

Noivo confunde bênção de casamento com cumprimento e viraliza

Noiva tentou manter a postura, mas não conseguiu segurar o riso diante do gesto inusitado do marido durante a cerimônia

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/02/2026 15:32

compartilhe

SIGA
x
Noivo deu a mão para pastor durante cerimônia de casamento
Noivo deu a mão para pastor durante cerimônia de casamento, mas, na verdade, religioso queria abençoar o casal crédito: TikTok/Reprodução

Uma gafe do noivo Brenno Costa transformou um momento tradicional de casamento em uma cena digna de replay. Durante a cerimônia realizada na última quinta-feira (19/2), em Niterói (RJ), o pastor levantou a mão em direção aos noivos para conceder a bênção. Brenno, no entanto, interpretou o gesto como um cumprimento e estendeu a mão para apertá-la.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover
@gabisardouu PASSEI MAL é o jeitinho dele #fy #fyp #viralvideo som original - gabisardouu

A situação durou poucos segundos, mas foi o suficiente para quebrar o protocolo e arrancar risadas. Assim que percebeu o equívoco, o noivo tentou retomar a postura, enquanto a noiva, Gabrielle Sardou, segurava o riso ao seu lado. O pastor seguiu com a oração, mas também não conseguiu esconder o sorriso diante da cena inesperada.

Leia Mais

Os convidados reagiram com olhares surpresos e risadas contidas, enquanto o clima descontraído tomou conta do ambiente. O que era para ser apenas mais um momento solene da cerimônia acabou se tornando o ponto alto da noite.

O momento foi registrado em vídeo e logo viralizou nas redes sociais, com mais de 20 milhões de visualizações e já ultrapassa 4 milhões de curtidas no Instagram. Internautas atribuíram o episódio ao nervosismo típico do altar e aproveitaram para brincar com a situação.

“Ele pegando a bênção toda pra ele”, comentou um perfil. “Isso iria me assombrar de tanta vergonha que eu ia sentir”, escreveu outro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O casamento ia acabar nessa hora, não ia ter condições de eu passar o resto chorando de rir”, disse uma seguidora. “Meu Deus, que vergonha que eu tô sentindo”, brincou mais uma.

Tópicos relacionados:

brasil casamento internet memes redes-sociais rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay