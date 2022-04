Mulher pede para noivo esconder condição genética no dia do casamento

O rapaz tem heterocromia, levando-o a ter olhos de cores diferentes (foto: PxHere)

Uma mulher foi criticada na internet após revelar que pediu para o noivo usar lentes de contato no dia do casamento para esconder uma condição genética. O rapaz tem heterocromia, levando-o a ter olhos de cores diferentes. As informações são do site britânico The Mirror.





Uma noiva foi ao Reddit, uma rede social com fóruns e comunidades, para pedir a opinião sobre o pedido feito ao noivo. Ela solicitou ao rapaz que ele usasse lentes de contato durante o casamento para que sua heterocromia não aparacessem nas fotos. Segundo a mulher, ela queria que "as cores dos olhos dele combinassem" no grande dia.





No fórum, ela afirmou que "seria bom" se o parceiro tivesse olhos "correspondentes" nas fotos do casamento. Contudo, a ideia não agradou o rapaz, que ficou "pálido" com a situação.





"Meu noivo e eu estamos planejar nos casar neste verão. Ele tem heterocromia, com a qual obviamente não tenho nenhum problema, mas estava pensando que para nossas fotos de casamento seria bom se ele usasse lentes de contato, para que as cores dos olhos possam corresponder", escreveu ela.





E prosseguiu, detalhando a reação dele. "Eu não achei que ele se importaria com minha sugestão, mas quando eu falei para ele, ele ficou pálido. Me disse que achava que eu não me importava com a cor dos olhos dele e eu disse que obviamente não me importo, mas eu agradeceria muito se ele usasse lentes de contato para combinar a cor dos olhos para as fotos do casamento. Ele poderia combinar as cores dos olhos com os meus, já que eu tenho olhos azuis, enquanto ele tem um olho azul e um olho castanho", continuou.





"No entanto, ele não foi receptivo à minha sugestão. Eu disse que ele estava exagerando, pois não quero que use as lentes permanentemente, apenas para nossas fotos de casamento. Nós discutimos e acabamos dormindo em quartos diferentes ontem à noite", revelou.





Nos comentários, as pessoa se mostraram perplexas com a atitude dela. "Você diz que não se importa com os olhos dele e, no entanto, está tão envergonhada que não os quer em suas fotos de casamento? Se você não pode ficar feliz ao lado dele por quem ele é, você não merece ficar ao lado dele", escreveu um internauta.





"Você está pedindo a ele para mudar uma parte de quem ele é para que você possa ter fotos de casamento 'perfeitas'", afirmou um perfil. "Se fizer isso, tudo o que ele vai pensar quando ver as fotos do casamento é como sua esposa estava tão preocupada com a aparência que não se importava com o que ele sentia. O quão egocêntrica você tem que ser para invalidar completamente os sentimentos dele?", escreveu outro.