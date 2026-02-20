Professora toma posse em concurso vestida de noiva

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A pedagoga Nayra Saldanha, de 50 anos, chamou a atenção ao tomar posse em um concurso público para professora da educação básica da rede estadual de Roraima vestida de noiva. A cerimônia foi realizada em janeiro, na Secretaria de Educação de Roraima (Seed), em Boa Vista. As imagens viralizaram nas redes sociais.

Segundo reportagem do g1, Nayra foi aprovada no concurso estadual em 2021. Ela decidiu usar o vestido branco para cumprir uma promessa feita há cinco anos, durante uma comemoração em família. Na ocasião, afirmou que, quando tomasse posse no concurso do estado, entraria na cerimônia vestida de noiva.

Formada em pedagogia desde 2013, ela já havia sido aprovada em 2022 em um concurso no município de Pacaraima, mas a promessa era específica: só seria cumprida quando assumisse a vaga estadual. No momento da assinatura do termo de posse, comparou o ingresso no serviço público a um compromisso para a vida toda. “Até que a morte nos separe”, brincou, fazendo referência à tradicional frase de casamento.

“Senti uma coisa maravilhosa. Foi algo muito esperado e, quando se concretiza, a gente se sente realizada. Me senti uma mulher muito realizada”, afirmou ao portal.

Convocada em 4 de dezembro de 2025, a professora precisou se organizar para a mudança. Morando em Pacaraima, foi até Boa Vista – a mais de 200 km – no fim de dezembro para realizar exames admissionais e entregar a documentação. No mesmo dia, procurou uma costureira para confeccionar o vestido.

Após passar as festas de fim de ano com a família, no Sul de Roraima, Nayra retornou à capital no início de janeiro e buscou o traje já finalizado. No dia da posse, contou com a ajuda da mãe e da filha para se arrumar.

Ao chegar à cerimônia de posse, ouviu questionamentos sobre se daria tempo de sair para a festa. “Não, eu já estou no meu casamento. O meu casamento é com o meu concurso”, respondeu.

Antes da efetivação, Nayra trabalhou por cerca de dez anos como professora de artes na rede pública, com contratos temporários. Mãe de três filhos adultos, ela relatou ter enfrentado dificuldades ao longo da trajetória profissional, marcada por demissões e incertezas ao fim de cada ano letivo.

Com a estabilidade do cargo, pretende agora comprar a casa própria e se fixar em Boa Vista. Enquanto aguarda a definição da escola onde irá atuar, reforça o compromisso com a profissão. “Gosto muito da minha profissão e quero levar a arte como aprendizado para um mundo melhor”, afirmou.

