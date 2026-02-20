CNU 2025: listas de classificação estão disponíveis; saiba como consultar

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou nesta sexta-feira (20/1) as listas de classificação da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) no Diário Oficial da União (DOU). A publicação marca o início da etapa de confirmação de interesse nas vagas imediatas oferecidas pelo certame.

Além da listagem geral, cada candidato poderá acessar, a partir das 16h desta sexta-feira, a consulta individual com o resultado consolidado de desempenho no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A plataforma disponibilizará notas, classificações e a situação em todos os cargos para os quais o participante se inscreveu.

Também foi publicado no DOU o Edital Específico de Convocação para a primeira rodada de confirmação de interesse. Ao todo, 3.651 candidatos precisam realizar o procedimento entre 10h deste sábado (21/2) e 23h59 de segunda-feira (23/2), exclusivamente pela área do candidato no site da FGV.

O processo contará ainda com duas novas rodadas de confirmação de interesse. A segunda etapa será aberta após convocação prevista para 27 de fevereiro, com prazo para manifestação entre 28 de fevereiro e 2 de março. Já a terceira rodada ocorrerá após convocação marcada para 6 de março, com período de confirmação entre 7 de março e 9 de março.

A confirmação habilita o participante a seguir para as demais fases ou segunda etapa do concurso, conforme as regras previstas para cada cargo. Caso não haja manifestação dentro do prazo, o candidato será eliminado daquele cargo e dos de menor preferência, permanecendo na disputa apenas para cargos de maior preferência.

Em cada rodada, o registro de interesse poderá ser feito uma única vez, sem possibilidade de edição posterior, mesmo dentro do prazo estabelecido. A divulgação das listas definitivas de classificação em vagas imediatas e da lista de espera está prevista para 16 de março de 2026, tanto no site da FGV quanto no Diário Oficial da União.

Coordenado pelo MGI em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e executado pela FGV, o CPNU 2 oferece 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais.