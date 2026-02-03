Concurso INSS: quais os cargos mais esperados e as faixas de salário?

Com a solicitação de 8.500 vagas encaminhada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a expectativa pela abertura de um novo concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) movimenta milhares de candidatos em todo o Brasil. Muitos buscam informações sobre os cargos que devem ser oferecidos, seus requisitos de formação e as remunerações iniciais, que se destacam como atrativos no funcionalismo público.

O certame é aguardado para suprir a necessidade de pessoal em agências por todo o país, visando melhorar o atendimento e agilizar a análise de benefícios previdenciários. Historicamente, os concursos do INSS são muito concorridos e costumam abrir vagas para os níveis médio e superior, com salários competitivos e estabilidade empregatícia. O último concurso para técnico, realizado em 2022, teve sua validade encerrada em maio de 2025, reforçando a urgência de um novo certame.

Leia Mais

Principais cargos e salários do INSS

Dois cargos são os mais aguardados pela maioria dos candidatos, cada um com diferentes exigências de escolaridade e atribuições específicas. Conhecer os detalhes de cada um é o primeiro passo para direcionar os estudos e aumentar as chances de aprovação. Confira abaixo os detalhes das posições mais prováveis.

Técnico do Seguro Social

Trata-se do cargo de maior demanda e, tradicionalmente, o que oferece o maior número de vagas. Para concorrer, é necessário ter apenas o ensino médio completo. As atividades envolvem o atendimento ao público, orientação sobre benefícios e serviços, além de tarefas administrativas internas para o funcionamento das agências.

A remuneração inicial para o técnico é de R$ 7.530,13 (sendo R$ 6.355,13 de vencimento básico e R$ 1.175,00 de auxílio-alimentação). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Analista do Seguro Social

Voltado para candidatos com formação de nível superior, este cargo possui uma remuneração mais elevada. Geralmente, as vagas são para áreas específicas, como serviço social, mas o edital pode prever oportunidades para qualquer graduação. As funções são mais complexas, incluindo a análise de processos de concessão e revisão de benefícios, além da elaboração de pareceres técnicos.

O salário inicial para analista ultrapassa os R$ 11 mil, chegando a R$ 11.049,97 (sendo R$ 9.874,97 de vencimento básico e R$ 1.175,00 de auxílio-alimentação). A carga horária também é de 40 horas por semana.

Os valores mencionados já contemplam o reajuste salarial implementado pela Lei nº 15.141/2024, que estabeleceu aumentos escalonados de 9% em janeiro de 2025 e 5% em abril de 2026.

Enquanto o edital oficial não é divulgado, a recomendação é iniciar a preparação com base nos concursos anteriores. Disciplinas como língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional e, principalmente, seguridade social costumam ser o pilar das provas. Estudar por esses conteúdos aumenta a familiaridade com os temas e o estilo de cobrança da banca examinadora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.