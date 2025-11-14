VÍDEO: alunos viralizam ao cobrir carro de professor com post-its
Estudantes usaram a brincadeira para convidar o docente para ser paraninfo da turma; reação do professor foi imediata
compartilheSIGA
Um professor de redação teve o carro coberto por post-its ao deixar a escola em Bauru, São Paulo. A ação foi organizada por alunos do ensino médio, que usaram a surpresa para convidar Guido Dal Col Netto para ser o paraninfo da formatura. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A gravação mostra Guido sendo guiado de olhos vendados até o veículo. Ao perceber o convite, o professor comemora, levanta os braços e abraça os alunos. Ele também recebeu presentes da turma dentro da sala de aula.
- Você sabe qual é o masculino de "girafa"?
- Confira 7 erros de português que muitos brasileiros cometem sem perceber
- Amar o próximo’ ou ‘amar ao próximo’? Veja o que diz a gramática
Segundo os estudantes, a brincadeira tinha o objetivo de transformar o convite em um momento marcante. Guido aceitou a proposta imediatamente e se emocionou com a iniciativa. Apesar da festa, o professor precisava sair rapidamente e acabou dirigindo com o carro ainda coberto.
Assista:
Guido contou que tentou lavar o veículo, mas foi recusado em dois lava-rápidos. "Eu precisava sair rápido e fui embora com o carro daquele jeito. Levei em dois lava-rápidos, mas não quiseram lavar, porque a cola do post-it podia grudar. Sobrou para mim. Fiquei quase duas horas tirando tudo", disse ao g1.
Leia Mais
Mesmo assim, ele deixou claro que não ficou irritado. "Às vezes as pessoas pensam: ‘Ah, o professor ficou bravo’ ou ‘os alunos não têm o que fazer’. É o oposto disso. Ser escolhido no meio de uma turma tão seleta é um diferencial, é fantástico."