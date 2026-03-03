Dia da pipoca: promoção permite encher qualquer balde por R$ 19

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Cinemark anunciou o retorno de uma de suas promoções mais populares: o Dia da Pipoca. A ação, que permite ao público encher o próprio recipiente, acontece no próximo domingo, 8 de março, em cinemas de todo o Brasil que contam com o snack bar tradicional.

Por um valor fixo de R$ 19, qualquer pessoa pode levar um recipiente de até 10 litros para enchê-lo com a pipoca salgada da rede. A primeira edição do evento se tornou um fenômeno nas redes sociais, com clientes usando desde coolers até caixas organizadoras para garantir o petisco.

A mecânica é simples e incentiva a criatividade, mas exige atenção a algumas regras para que todos possam aproveitar a experiência. O sucesso da primeira edição gerou filas e uma grande mobilização do público, que compartilhou fotos dos recipientes mais inusitados.

Regras do Dia da Pipoca Cinemark

Para aproveitar a promoção, é preciso seguir algumas orientações básicas. A principal delas é que o recipiente, além de criativo, precisa estar devidamente higienizado e ser adequado para o consumo de alimentos. Confira os detalhes:

O que vale: Qualquer recipiente com capacidade de até 10 litros. Baldes colecionáveis, coolers e caixas organizadoras são algumas das opções válidas.

Higiene é fundamental: A pipoca só será servida em recipientes limpos. A equipe do cinema poderá avaliar as condições de higiene do objeto.

Pipoca com manteiga: Se você planeja adicionar manteiga, o ideal é que o recipiente seja impermeável para evitar vazamentos e acidentes.

Volume do recipiente: Caso seu "balde" seja menor que 10 litros, ele será preenchido até a sua capacidade máxima. Se for maior, é possível realizar múltiplas compras de R$ 19 até completar o volume.

Onde ir em BH: Em Belo Horizonte, a Rede Cinemark está presente nos shoppings BH, Pátio Savassi e Diamond Mall.

Onde ir em Minas: Além das salas da capital, a Cinemark também está e Betim (Partage), Uberlândia (Uberlândia Shopping) e Varginha (Via Café).

Onde não vale: A promoção não está disponível nas unidades com Snack Bar Prime, como as localizadas nos shoppings Cidade Jardim (SP) e Village Mall (RJ).

A compra é válida para um único abastecimento por voucher, sem direito a refil fracionado. Os ingressos e o voucher da pipoca podem ser adquiridos no aplicativo da rede, no site, nos totens de autoatendimento ou diretamente na bilheteria dos cinemas participantes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.