Assine
overlay
Início Internacional
INACREDITÁVEL

Avó dada como morta acorda em caixão momentos antes de funeral

Funcionário ouviu batidas no caixão pouco antes do funeral e impediu tragédia. A mulher permaneceu dentro da urna funerária por horas

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
24/11/2025 17:39

compartilhe

SIGA
x
Avó dada como morta acorda em caixão momentos antes de funeral
Avó dada como morta acorda em caixão momentos antes de funeral crédito: Tupi

Uma mulher tailandesa de 65 anos, identificada como Chonthirot, acordou dentro de seu caixão momentos antes do funeral em Phitsanulok, no norte da Tailândia. Ela havia sido dada como morta após ser encontrada sem sinais de vida em casa às 2h de domingo. O caso ocorreu no templo onde seria cremada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A família encontrou Chonthirot aparentemente sem vida e organizou o funeral no dia seguinte. O corpo foi colocado em um caixão branco e levado de caminhão por quatro horas até o templo, que oferece serviços gratuitos de cremação para pessoas com dificuldades financeiras. O procedimento estava prestes a começar.

Quem percebeu que ela ainda estava viva?

Um funcionário do templo ouviu batidas e uma voz fraca vindo do interior do caixão. "Eu retirei o pano que a cobria e fiquei paralisado ao ver que ela ainda estava se mexendo", disse Thammanoon à mídia local.

Chonthirot estava consciente e respirando, mas não conseguia falar.

O que aconteceu após o resgate?

A equipe chamou imediatamente uma ambulância e a mulher foi levada ao hospital. O templo se comprometeu a cobrir as despesas médicas. O irmão dela, Mongkol, de 57 anos, relatou o choque ao reencontrá-la viva.

"Fiquei chocado, surpreso e feliz por minha irmã ainda estar viva", afirmou. Ele informou que Chonthirot estava acamada havia dois anos devido a uma doença.

Tópicos relacionados:

caixao cemiterio mundo tailandia ultimas-noticias

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay