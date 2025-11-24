Avó dada como morta acorda em caixão momentos antes de funeral
Funcionário ouviu batidas no caixão pouco antes do funeral e impediu tragédia. A mulher permaneceu dentro da urna funerária por horas
Uma mulher tailandesa de 65 anos, identificada como Chonthirot, acordou dentro de seu caixão momentos antes do funeral em Phitsanulok, no norte da Tailândia. Ela havia sido dada como morta após ser encontrada sem sinais de vida em casa às 2h de domingo. O caso ocorreu no templo onde seria cremada.
A família encontrou Chonthirot aparentemente sem vida e organizou o funeral no dia seguinte. O corpo foi colocado em um caixão branco e levado de caminhão por quatro horas até o templo, que oferece serviços gratuitos de cremação para pessoas com dificuldades financeiras. O procedimento estava prestes a começar.
Quem percebeu que ela ainda estava viva?
Um funcionário do templo ouviu batidas e uma voz fraca vindo do interior do caixão. "Eu retirei o pano que a cobria e fiquei paralisado ao ver que ela ainda estava se mexendo", disse Thammanoon à mídia local.
Chonthirot estava consciente e respirando, mas não conseguia falar.
O que aconteceu após o resgate?
A equipe chamou imediatamente uma ambulância e a mulher foi levada ao hospital. O templo se comprometeu a cobrir as despesas médicas. O irmão dela, Mongkol, de 57 anos, relatou o choque ao reencontrá-la viva.
"Fiquei chocado, surpreso e feliz por minha irmã ainda estar viva", afirmou. Ele informou que Chonthirot estava acamada havia dois anos devido a uma doença.