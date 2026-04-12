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Polícia prende russo suspeito de liderar laboratório de cocaína no Brasil

Segundo a polícia, o homem aproveitava o grande movimento do bairro de luxo para esconder as atividades ilegais sem levantar suspeitas

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Folhapress - Notícias
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Repórter
12/04/2026 19:46

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Polícia apreendeu drogas em laboratório dentro de mansão em Jurerê Internacional
Polícia apreendeu drogas em laboratório dentro de mansão em Jurerê Internacional crédito: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu um homem russo suspeito de liderar uma quadrilha internacional de tráfico de drogas a partir de um laboratório em Jurerê Internacional, em Florianópolis. A chamada Operação Moscou mobilizou diversas delegacias especializadas para conseguir desarticular o esquema criminoso no estado.

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O suspeito usava em uma mansão em Florianópolis como fachada para refinar cocaína. Segundo a polícia, o homem aproveitava o grande movimento do bairro de luxo para esconder as atividades ilegais sem levantar suspeitas.

A operação apreendeu drogas, dinheiro e um carro de luxo na residência. Os agentes encontraram produtos químicos, cocaína processada, cerca de R$ 200 mil em várias moedas e um veículo avaliado em R$ 150 mil.

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O líder do grupo foi autuado em flagrante e levado para a prisão. Ele prestou depoimento na sede da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) e segue à disposição da Justiça.

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Uma denúncia anônima levou à prisão de um integrante do tráfico no aeroporto. Na quinta-feira (9/4), um homem tentou embarcar de Florianópolis para São Paulo com drogas escondidas no corpo. A prisão revelou uma rede criminosa dividida nas etapas de produção, transporte e distribuição internacional de entorpecentes.

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