Como é o trabalho de um perito criminal? Profissão real vs. séries

A imagem do perito criminal que soluciona casos complexos em minutos, com tecnologia de ponta e um toque de glamour, popularizada por séries como “CSI”, passa longe da realidade. No Brasil, a profissão exige uma combinação de rigor científico, paciência e vocação para o serviço público, sendo fundamental para o sistema de justiça.

O trabalho do perito criminal é, acima de tudo, técnico. Ele é o profissional responsável por encontrar, coletar e analisar vestígios em locais de crime. A rotina varia entre o trabalho de campo, em cenas de acidentes de trânsito, homicídios ou roubos, e o ambiente laboratorial, onde as evidências são processadas.

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Diferente da ficção, a maior parte do tempo não é gasta em perseguições ou interrogatórios, mas sim na elaboração de laudos periciais. Esses documentos detalhados são a base técnica que auxilia delegados, promotores e juízes a entenderem a dinâmica de um crime e a apontar ou descartar suspeitos.

Como se tornar um perito criminal

O caminho para a carreira começa com um diploma de ensino superior. A porta de entrada é o concurso público, tanto para a Polícia Civil dos estados quanto para a Polícia Federal. As vagas são disputadas e exigem formação em áreas específicas, que mudam conforme o edital. As mais comuns são:

Química

Biologia

Farmácia

Física

Engenharias

Ciências da computação

Além da prova de conhecimentos, os candidatos passam por testes de aptidão física, exames médicos, avaliação psicológica e investigação social. A formação é concluída em uma academia de polícia, onde aprendem sobre direito, criminalística e técnicas policiais.

Salários e rotina

A remuneração para o cargo de perito criminal está entre as mais altas da segurança pública. Os salários iniciais variam significativamente: nas polícias civis estaduais, começam entre R$ 9 mil e R$ 16 mil, dependendo do estado. Na Polícia Federal, a remuneração inicial é de aproximadamente R$ 27 mil. Ao longo da carreira, com progressões funcionais e especializações, os vencimentos podem ultrapassar R$ 40 mil mensais.

A rotina é organizada em plantões e o trabalho pode ser desgastante física e emocionalmente. O perito precisa ter um olhar imparcial e focado na ciência, pois um erro em seu laudo pode levar a uma condenação injusta ou à impunidade de um culpado. É uma profissão de imensa responsabilidade, que exige dedicação contínua aos estudos e precisão em cada etapa do trabalho.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.