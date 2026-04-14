Assine
overlay
Início Gerais
ZONA DA MATA

Corpo de idoso arremessado em rio após acidente na BR-116 é encontrado

A vítima foi lançada no curso d’água após o carro em que estava bater contra a mureta de uma ponte na rodovia no último domingo (12/4)

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
14/04/2026 15:40

compartilhe

SIGA
×
No terceiro dia de buscas, o corpo de um idoso de 71 anos foi encontrado no Rio Glória pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)
No terceiro dia de buscas, o corpo de um idoso de 71 anos foi encontrado no Rio Glória pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) crédito: Divulgação CBMMG

O corpo de um idoso de 71 anos foi encontrado no Rio Glória pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na manhã desta terça-feira (14/4), o terceiro dia de buscas. A vítima foi arremessada no curso d’água após o carro em que estava bater contra a mureta de uma ponte na BR-116, em Muriaé (MG), na Zona da Mata, no último domingo (12/4).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo o CBMMG, o corpo foi recuperado por militares do Quarto Batalhão, sediado em Juiz de Fora, também na Zona da Mata. Após realização de manobras com a embarcação, seguida de busca visual, a vítima foi avistada pelos bombeiros militares às margens do rio.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada. 

Acidente 

Um carro com três ocupantes colidiu contra a mureta de uma ponte na BR-116, em Muriaé, no domingo. Duas pessoas foram encontradas mortas no local do acidente. 

Mais tarde, familiares chegaram ao local e informaram o CBMMG de que havia um terceiro ocupante no veículo. No domingo, os bombeiros iniciaram as buscas com mergulhadores e uma embarcação. A procura pelo idoso foi retomada na segunda-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Com informações de Izabella Caixeta

Tópicos relacionados:

acidente br-116 minas-gerais zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay