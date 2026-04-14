Rodoviária de BH passa a integrar Circuito Liberdade

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Rodoviária de Belo Horizonte (MG), na Praça Rio Branco, no Centro da capital, passa a integrar o Circuito Liberdade. O anúncio foi realizado em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (14/4), no Terminal Rodoviário Israel Pinheiro.

O objetivo da parceria, segundo a Fundação Clóvis Salgado, que administra o complexo cultural, é tornar a rodoviária um espaço turístico, cultural, educativo e criativo. A partir da nova etapa, a rodoviária estuda expandir o Cine Cardume, no mezanino do terminal, e apresentações musicais e teatrais.

Atualmente, passageiros já podem assistir a filmes de curta-metragem gratuitamente às sextas-feiras no espaço, com direito a pipoca. A meta é que o cinema ganhe mais visibilidade com a mudança.

O Circuito Liberdade tem mais de 60 equipamentos culturais no perímetro da Avenida do Contorno, na área central da cidade. Para o presidente da Fundação Clóvis Salgado e coordenador-geral do Circuito Liberdade, Yuri Mesquita, o grande fluxo de pessoas no terminal faz dele um cartão de visitas importante para BH.

"Passam pela rodoviária, por mês, mais de 600 mil passageiros, pessoas que chegam a BH já sabendo que existe aqui um grande circuito de cultura, turismo e criatividade. Queremos que o Circuito Liberdade seja essa moldura, e com a parceria, nos gratifica, avançamos muito", diz Mesquita.

O mesmo é observado pela diretora executiva da Terminais BH, concessionária da rodoviária, que reforça a cultura existente na rodoviária. "É, diariamente, um ponto de passagem e de encontro de histórias, origens e trajetórias diversas, além de uma das principais portas de entrada da capital", afirma.

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De acordo com Vanessa, a integração do terminal ao complexo cultural de BH é importante, pois reconhece "os caminhos e lugares de circulação" como espaços cheios de cultura e costumes.