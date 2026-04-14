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VISIBILIDADE CULTURAL

Rodoviária de BH passa a integrar Circuito Liberdade

Espaço destinado a exibição de curta-metragens terá apresentações de música e teatro gratuitas

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/04/2026 12:20

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o Estado de Minas foi à rodoviária da capital mineira para saber se a Rodoviária de BH melhorou depois que foi concedida à iniciativa privada
Rodoviária de BH passa a integrar Circuito Liberdade crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press.Brasil.MG.Belo Horizonte

A Rodoviária de Belo Horizonte (MG), na Praça Rio Branco, no Centro da capital, passa a integrar o Circuito Liberdade. O anúncio foi realizado em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (14/4), no Terminal Rodoviário Israel Pinheiro.

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O objetivo da parceria, segundo a Fundação Clóvis Salgado, que administra o complexo cultural, é tornar a rodoviária um espaço turístico, cultural, educativo e criativo. A partir da nova etapa, a rodoviária estuda expandir o Cine Cardume, no mezanino do terminal, e apresentações musicais e teatrais.

Atualmente, passageiros já podem assistir a filmes de curta-metragem gratuitamente às sextas-feiras no espaço, com direito a pipoca. A meta é que o cinema ganhe mais visibilidade com a mudança.

O Circuito Liberdade tem mais de 60 equipamentos culturais no perímetro da Avenida do Contorno, na área central da cidade. Para o presidente da Fundação Clóvis Salgado e coordenador-geral do Circuito Liberdade, Yuri Mesquita, o grande fluxo de pessoas no terminal faz dele um cartão de visitas importante para BH.

"Passam pela rodoviária, por mês, mais de 600 mil passageiros, pessoas que chegam a BH já sabendo que existe aqui um grande circuito de cultura, turismo e criatividade. Queremos que o Circuito Liberdade seja essa moldura, e com a parceria, nos gratifica, avançamos muito", diz Mesquita.

O mesmo é observado pela diretora executiva da Terminais BH, concessionária da rodoviária, que reforça a cultura existente na rodoviária. "É, diariamente, um ponto de passagem e de encontro de histórias, origens e trajetórias diversas, além de uma das principais portas de entrada da capital", afirma.

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De acordo com Vanessa, a integração do terminal ao complexo cultural de BH é importante, pois reconhece "os caminhos e lugares de circulação" como espaços cheios de cultura e costumes.

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