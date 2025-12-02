Web compara alerta sonoro da rodoviária de BH com hit do Radiohead
Vídeo viral mostra que som lembra introdução da música "No surprises"
Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana levou internautas a apontarem uma curiosa semelhança entre o sinal sonoro que antecede os avisos da Rodoviária de Belo Horizonte e a introdução de “No Surprises”, um dos maiores clássicos do Radiohead.
O vídeo começa com a frase “aff é só o sinal sonoro da rodoviária de Belo Horizonte”, mostrando o som tocado antes dos avisos de horário e chamadas aos passageiros, sempre em português, inglês e espanhol. Em seguida, mostra a icônica sequência de notas tocada pela banda britânica. A comparação, aparentemente improvável, rapidamente conquistou as redes — especialmente por remeter a uma música conhecida por sua melodia suave e melancólica.
“Olha como a mente da gente é: no início desse mês estava em BH, justamente nessa rodoviária, para seguir viagem ao Goiás. Na estrada, por algumas vezes, coloquei essa música para tocar. Agora me vem o porquê”, relatou um perfil.
“Cabeça de Radio vs Cabeça de Pão de Queijo”, brincou um internauta, em um trocadilho com o nome da banda. “A mente que observou isso é uma das mentes mais brilhantes que eu já vi”, observou uma terceira pessoa.
Questionada, a Terminais BH SPE, concessionária responsável pela administração, informou que o som já era utilizado quando assumiu o terminal, em 2022, e que não houve qualquer alteração na trilha utilizada.