Assine
overlay
Início Gerais
COINCIDÊNCIA?

Web compara alerta sonoro da rodoviária de BH com hit do Radiohead

Vídeo viral mostra que som lembra introdução da música "No surprises"

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
02/12/2025 13:39

compartilhe

SIGA
x
Vídeo viral mostra que som que inicia alertas na Rodoviária de BH lembra introdução da música
Vídeo viral mostra que som que inicia alertas na Rodoviária de BH lembra introdução da música crédito: Rodoviária de Belo Horizonte

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana levou internautas a apontarem uma curiosa semelhança entre o sinal sonoro que antecede os avisos da Rodoviária de Belo Horizonte e a introdução de “No Surprises”, um dos maiores clássicos do Radiohead.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O vídeo começa com a frase “aff é só o sinal sonoro da rodoviária de Belo Horizonte”, mostrando o som tocado antes dos avisos de horário e chamadas aos passageiros, sempre em português, inglês e espanhol. Em seguida, mostra a icônica sequência de notas tocada pela banda britânica. A comparação, aparentemente improvável, rapidamente conquistou as redes — especialmente por remeter a uma música conhecida por sua melodia suave e melancólica.

Leia Mais

“Olha como a mente da gente é: no início desse mês estava em BH, justamente nessa rodoviária, para seguir viagem ao Goiás. Na estrada, por algumas vezes, coloquei essa música para tocar. Agora me vem o porquê”, relatou um perfil. 

“Cabeça de Radio vs Cabeça de Pão de Queijo”, brincou um internauta, em um trocadilho com o nome da banda. “A mente que observou isso é uma das mentes mais brilhantes que eu já vi”, observou uma terceira pessoa. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Questionada, a Terminais BH SPE, concessionária responsável pela administração, informou que o som já era utilizado quando assumiu o terminal, em 2022, e que não houve qualquer alteração na trilha utilizada.

 

Tópicos relacionados:

bh internet memes minas-gerais redes-sociais rodoviaria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay