Web compara alerta sonoro da rodoviária de BH com hit do Radiohead

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana levou internautas a apontarem uma curiosa semelhança entre o sinal sonoro que antecede os avisos da Rodoviária de Belo Horizonte e a introdução de “No Surprises”, um dos maiores clássicos do Radiohead.

O vídeo começa com a frase “aff é só o sinal sonoro da rodoviária de Belo Horizonte”, mostrando o som tocado antes dos avisos de horário e chamadas aos passageiros, sempre em português, inglês e espanhol. Em seguida, mostra a icônica sequência de notas tocada pela banda britânica. A comparação, aparentemente improvável, rapidamente conquistou as redes — especialmente por remeter a uma música conhecida por sua melodia suave e melancólica.

“Olha como a mente da gente é: no início desse mês estava em BH, justamente nessa rodoviária, para seguir viagem ao Goiás. Na estrada, por algumas vezes, coloquei essa música para tocar. Agora me vem o porquê”, relatou um perfil.

“Cabeça de Radio vs Cabeça de Pão de Queijo”, brincou um internauta, em um trocadilho com o nome da banda. “A mente que observou isso é uma das mentes mais brilhantes que eu já vi”, observou uma terceira pessoa.

Questionada, a Terminais BH SPE, concessionária responsável pela administração, informou que o som já era utilizado quando assumiu o terminal, em 2022, e que não houve qualquer alteração na trilha utilizada.