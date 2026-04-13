MG: buscas por vítima de acidente na BR-116 são retomadas nesta segunda

As buscas por um homem de 71 anos, vítima do acidente na BR-116, próximo à Muriaé (MG), na Zona da Mata, foram retomadas pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) às 7h desta segunda-feira (13/4). O idoso foi arremessado do carro que bateu na mureta de uma ponte na estrada nesse domingo (12/4) e caiu no Rio Glória. As outras duas pessoas que estavam no veículo morreram.

As buscas, superficiais e submersas, foram encerradas ao final do dia de ontem e retomadas na manhã de hoje, com o apoio de guarnição especializada e drone.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do carro. Depois de bater na mureta, o carro capotou e duas pessoas que estavam no veículo morreram.

Familiares compareceram ao local e relataram a possível existência de uma terceira vítima, que estaria no interior do veículo no momento do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia indícios de que a vítima poderia ter sido ejetada do veículo e caído no leito do rio.

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Até o momento, a vítima não foi encontrada. Segundo os bombeiros, é possível que tenha sido levada pela correnteza.

