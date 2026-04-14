BH: veja desvios para a interdição na Avenida Cristiano Machado nesta terça
Bloqueio no sentido Centro deve durar cerca de 4 horas, segundo informações da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH); saiba tudo sobre a interdição e se prepare
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A Avenida Cristiano Machado será interditada na manhã desta terça-feira (14/4), no sentido Centro, em Belo Horizonte (MG). Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o bloqueio começa às 11h, no trecho entre as ruas Aldemiro Fernandes Tôrres e das Gabirobas.
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A interdição faz parte de intervenções para criação de uma nova faixa, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito e reduzir os impactos das obras da trincheira na via.
Para a execução dos trabalhos, serão realizadas a remoção e reinstalação de postes de energia elétrica e iluminação pública, além do alargamento da pista, com retirada de parte da calçada.
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As atividades começaram ainda na madrugada, mas o fechamento da via ocorre a partir das 11h, com previsão de duração de aproximadamente quatro horas. O local será sinalizado, e agentes de trânsito estarão presentes para orientar os motoristas sobre os desvios.
Depois dessa etapa, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) dará continuidade às obras, com previsão de conclusão em maio de 2026.
Desvios
- Opção 1: Av. Cristiano Machado, Av. Pedro I, Rua Bernardo Ferreira da Cruz, Av. Vilarinho, Av. Cristiano Machado
- Opção 2: Av. Cristiano Machado, Av. Pedro I, Rua Padre Pedro Pinto, direita na Rua Doutor Álvaro Camargos, Av. Vilarinho, Cristiano Machado
Obras da trincheira
Com investimento de R$ 161,6 milhões, provenientes do Fundo de Mobilidade Urbana (FMU), o projeto contempla a implantação de uma trincheira de até 780 metros de extensão no centro da avenida, com boulevard na parte coberta em frente à Catedral Cristo Rei, além da implantação de pista de aceleração na interseção com a Avenida Vilarinho e o alargamento do viaduto existente sobre a linha do metrô.
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A obra inclui ainda ajustes geométricos e melhorias na infraestrutura urbana, como drenagem, pavimentação, iluminação e paisagismo.