BH: veja desvios para a interdição na Avenida Cristiano Machado nesta terça

A Avenida Cristiano Machado será interditada na manhã desta terça-feira (14/4), no sentido Centro, em Belo Horizonte (MG). Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o bloqueio começa às 11h, no trecho entre as ruas Aldemiro Fernandes Tôrres e das Gabirobas.

A interdição faz parte de intervenções para criação de uma nova faixa, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito e reduzir os impactos das obras da trincheira na via.

Para a execução dos trabalhos, serão realizadas a remoção e reinstalação de postes de energia elétrica e iluminação pública, além do alargamento da pista, com retirada de parte da calçada.

As atividades começaram ainda na madrugada, mas o fechamento da via ocorre a partir das 11h, com previsão de duração de aproximadamente quatro horas. O local será sinalizado, e agentes de trânsito estarão presentes para orientar os motoristas sobre os desvios.

Depois dessa etapa, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) dará continuidade às obras, com previsão de conclusão em maio de 2026.

Desvios

Opção 1: Av. Cristiano Machado, Av. Pedro I, Rua Bernardo Ferreira da Cruz, Av. Vilarinho, Av. Cristiano Machado

Av. Cristiano Machado, Av. Pedro I, Rua Bernardo Ferreira da Cruz, Av. Vilarinho, Av. Cristiano Machado Opção 2: Av. Cristiano Machado, Av. Pedro I, Rua Padre Pedro Pinto, direita na Rua Doutor Álvaro Camargos, Av. Vilarinho, Cristiano Machado

Obras da trincheira

Com investimento de R$ 161,6 milhões, provenientes do Fundo de Mobilidade Urbana (FMU), o projeto contempla a implantação de uma trincheira de até 780 metros de extensão no centro da avenida, com boulevard na parte coberta em frente à Catedral Cristo Rei, além da implantação de pista de aceleração na interseção com a Avenida Vilarinho e o alargamento do viaduto existente sobre a linha do metrô.

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A obra inclui ainda ajustes geométricos e melhorias na infraestrutura urbana, como drenagem, pavimentação, iluminação e paisagismo.