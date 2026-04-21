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Corpo de jovem que se afogou em rio em MG é encontrado

Segundo os bombeiros, rapaz de 19 anos havia desaparecido último no domingo (19/4) após tentar atravessar um rio utilizando tronco como apoio

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/04/2026 14:22

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Corpo de jovem de 19 anos que se afogou ao tentar atravessa rio em Minas é encontrado pelo Corpo de Bombeiros
De acordo com os bombeiros, o rapaz se afogou em um açude na Rua Manganês, no Bairro Distrito Industrial, em São Gonçalo do Rio Abaixo crédito: CBMMG/Divulgação

O corpo de um jovem de 19 anos que tentou atravessar um rio em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas, no último domingo (19/4), foi encontrado nesta terça-feira (21/4).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o rapaz se afogou em um açude na Rua Manganês, no Bairro Distrito Industrial, ao tentar atravessar o rio em direção a uma pedra, utilizando um  tronco como apoio.

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Ele afundou em uma parte mais profunda e não foi mais visto. Desde então, os militares realizaram buscas no local até encontrar o corpo nesta terça-feira.

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