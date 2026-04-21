Corpo de jovem que se afogou em rio em MG é encontrado

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O corpo de um jovem de 19 anos que tentou atravessar um rio em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas, no último domingo (19/4), foi encontrado nesta terça-feira (21/4).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o rapaz se afogou em um açude na Rua Manganês, no Bairro Distrito Industrial, ao tentar atravessar o rio em direção a uma pedra, utilizando um tronco como apoio.

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Ele afundou em uma parte mais profunda e não foi mais visto. Desde então, os militares realizaram buscas no local até encontrar o corpo nesta terça-feira.