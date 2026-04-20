Criança de 3 anos morre afogada em piscina de sítio em MG

Um menino de 3 anos morreu nesse domingo (19/4), ao cair e se afogar na piscina de uma chácara a 3 quilômetros de Varjão de Minas (MG), no Noroeste do estado. A criança estava com o avô e o irmão adolescente, de 14 anos.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PMMG), a criança e seu irmão estavam na chácara do avô, aos cuidados dele, uma vez que a mãe havia saído para fazer compras.

O avô chamou os meninos para lavar o carro do lado de fora. Durante um breve descuido, a criança caiu na piscina. O adolescente viu e começou a gritar.

O menino foi retirado da água e levado ao Centro de Saúde de Varjão de Minas, com uma parada cardíaca. Ele chegou por volta das 10h30, já sem pulso. Os médicos tentaram fazer manobras de reanimação por cerca de 35 minutos, até que o óbito foi declarado, às 10h55.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado para o Posto Médico-Legal (PML) para exames.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata