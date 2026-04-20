Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA

Criança de 3 anos morre afogada em piscina de sítio em MG

O menino foi retirado da água e levado ao Centro de Saúde de Varjão de Minas, com uma parada cardíaca

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
20/04/2026 13:03 - atualizado em 20/04/2026 13:03

compartilhe

SIGA
×
Menino de três anos cai em piscina e morre afogado
Menino de 3 anos cai em piscina e morre afogado crédito: FreePik

Um menino de 3 anos morreu nesse domingo (19/4), ao cair e se afogar na piscina de uma chácara a 3 quilômetros de Varjão de Minas (MG), no Noroeste do estado. A criança estava com o avô e o irmão adolescente, de 14 anos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PMMG), a criança e seu irmão estavam na chácara do avô, aos cuidados dele, uma vez que a mãe havia saído para fazer compras.

O avô chamou os meninos para lavar o carro do lado de fora. Durante um breve descuido, a criança caiu na piscina. O adolescente viu e começou a gritar.

O menino foi retirado da água e levado ao Centro de Saúde de Varjão de Minas, com uma parada cardíaca. Ele chegou por volta das 10h30, já sem pulso. Os médicos tentaram fazer manobras de reanimação por cerca de 35 minutos, até que o óbito foi declarado, às 10h55. 

Leia Mais

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado para o Posto Médico-Legal (PML) para exames.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

afogamento crianca minas-gerais morte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay