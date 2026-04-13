Adolescente de 15 anos morre afogado em cachoeira de Uberlândia
Depois de 3 horas de trabalho, os militares conseguiram localizar o corpo do adolescente
compartilheSIGA
Um adolescente de 15 anos morreu afogado na Cachoeira do Sucupira, no Rio Uberabinha, em Uberlândia, Triângulo Mineiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o jovem estava no local durante o fim de semana acompanhado de outros dois adolescentes, quando submergiu e desapareceu. Testemunhas acionaram o socorro.
Leia Mais
Duas equipes foram mobilizadas paras as buscas, que iniciaram antes mesmo da chegada de equipamentos de mergulho.
Após três horas de trabalho, os militares conseguiram localizar o corpo do adolescente submerso.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O corpo foi repassado à funerária após os trabalhos no local. As circunstâncias do afogamento não foram detalhadas.