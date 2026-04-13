Homem invade prédio e tenta enforcar ex-mulher em Patos de Minas
Antes da agressão, mesmo bloqueado, homem tentava manter contato enviando mensagens por meio de transferências por PIX para ex
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Um homem de 30 anos foi preso em flagrante após agredir e tentar estrangular a ex-namorada, de 32 anos, dentro do elevador do condomínio onde ela mora, no Bairro Bela Vista, em Patos de Minas, Alto Paranaíba.
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Segundo a Polícia Militar, durante o fim de semana, o suspeito entrou no prédio sem autorização e abordou a vítima na porta do elevador. De acordo com o relato da mulher, ele tentou esganá-la e ela reagiu para evitar a asfixia, chegando a causar escoriações leves no pescoço do agressor.
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Os policiais constataram que a vítima apresentava escoriações no pescoço, vermelhidão no rosto e manchas roxas pelo corpo, atribuídas a agressões anteriores. Apesar dos ferimentos, ela recusou atendimento médico.
Após o ataque, o homem fugiu, mas foi localizado pouco depois em via pública, dentro de um carro, nas proximidades do condomínio. Ele negou as agressões e afirmou que houve apenas um desentendimento motivado por ciúmes.
Aos policiais, a mulher relatou que manteve um relacionamento de cerca de um ano e meio com o suspeito e que tenta encerrar a relação há aproximadamente seis meses. Segundo ela, o ex-namorado não aceita o término e passou a apresentar comportamento obsessivo, com perseguições, monitoramento constante e intimidações em locais que ela frequenta, como trabalho e academia.
Ainda conforme o relato, o homem também tentava manter contato mesmo após ser bloqueado em redes sociais e aplicativos de mensagens, utilizando transferências via Pix para enviar recados. Em um único dia, ele teria feito 32 transferências de R$ 0,01 com mensagens na descrição.
A vítima afirmou ainda que já sofreu outras agressões, incluindo episódios de sufocamento, empurrões, tapas e puxões de cabelo, e uma vez chegou a perder a consciência após um golpe na cabeça. Ela também relatou que o suspeito faz uso abusivo de álcool e medicamentos, já mencionou suicídio e apresenta comportamento controlador e ciúmes excessivos.
A Polícia Militar informou que já havia registros anteriores de violência envolvendo o casal. Após o atendimento, a mulher foi orientada sobre as medidas legais cabíveis e passou por avaliação de risco.
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O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e violência psicológica no contexto de violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha, e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas.