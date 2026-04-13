Homem tenta incendiar pai e madrasta e é preso no interior de Minas

Um homem de 35 anos foi preso preventivamente por tentativa de homicídio qualificado contra o pai e a madrasta, ao tentar incendiá-los com gasolina, em Bonfim (MG), na Região Central do estado. O crime aconteceu no domingo de Páscoa (5/4), depois de desentendimentos familiare envolvendo disputa por um imóvel que se arrastavam desde o início do ano. Ele foi preso na última quinta-feira (9/4).

De acordo com a Polícia Civil (PCMG), o suspeito invadiu a casa das vítimas com uma garrafa PET de dois litros com gasolina e um isqueiro. Em seguida, despejou o líquido inflamável sobre o corpo da madrasta e também sobre móveis da residência, tentando iniciar o incêndio.

A ação foi interrompida pela reação das vítimas, que entraram em luta corporal com o agressor. Durante o confronto, a madrasta teve os cabelos puxados e foi arrastada, enquanto o suspeito ainda tentou jogá-la do segundo andar da casa. O pai conseguiu imobilizar o filho, mas ele se soltou e fugiu logo depois.

As investigações apontam que os conflitos familiares começaram em janeiro deste ano, motivados pela posse de um lote que o suspeito queria, mas que pertence ao pai. Em desacordo sobre a transferência do imóvel, ele passou a fazer ameaças indiretas sempre que encontrava o casal.

No dia do crime, segundo a apuração policial, a situação se agravou após as vítimas retirarem um vaso de planta da residência do suspeito enquanto ele não estava. De acordo com a madrasta, o objeto era dela. Quando chegou em casa e percebeu que o vaso não estava mais lá, o homem enviou mensagens com novas ameaças e, em seguida, foi até o imóvel das vítimas com gasolina e um isqueiro para tentar atear fogo nelas.

A Polícia Civil então decretou a prisão preventiva do suspeito na quarta-feira (8/4). A medida foi autorizada pela Justiça no mesmo dia e cumprida no dia seguinte.

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*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen