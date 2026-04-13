‘Não pode ficar impune’, diz mãe de garupa atingido por empresário

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A mãe do adolescente de 16 anos que estava na garupa da moto atingida por uma caminhonete de luxo na MGC-356, na madrugada de domingo (12/4), pede justiça. Ítalo Leandro Martins dos Santos estava indo trabalhar em uma moto por aplicativo quando o veículo foi atingido por uma Ford Ranger Raptor na altura do "Ponteio lar shopping", na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele segue internado em estado grave no Hospital João XXIII, enquanto o motociclista, de 25 anos, morreu no local.

“Ele (motorista) precisa pagar pelo que fez, não pode ficar impune e precisa arcar com a irresponsabilidade dele”, reforça Helenice Martins dos Santos. A mãe do garoto conta que ele trabalha vendendo balas em bares e festas e que saiu de um ponto onde costuma vender os doces, na madrugada de domingo, para ir a um show na região.

Familiares e amigos se emocionam em velório do motociclista que morreu em colisão na MGC-356 Leandro Couri/EM/D.A.Press Os encontros que antes ocorriam na Praça de Sevilha, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, mudaram de endereço na manhã desta segunda-feira (13/4). No lugar do ponto de apoio onde motociclistas de aplicativo aguardavam corridas e fortaleciam a amizade diária, o grupo se reuniu no Cemitério Porto Seguro para o último adeus a Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, que morreu na madrugada desse domingo (12/4), após se envolver em um acidente com uma Ford Ranger, no Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Leandro Couri/EM/D.A.Press Sob forte comoção, um comboio de motociclistas chegou ao cemitério e realizou um cortejo até o túmulo. Em um gesto de despedida, eles aceleraram as motos e buzinavam. A homenagem emocionou familiares e amigos. Leandro Couri/EM/D.A.Press Sob forte comoção, um comboio de motociclistas chegou ao cemitério e realizou um cortejo até o túmulo. Em um gesto de despedida, eles aceleraram as motos e buzinavam. A homenagem emocionou familiares e amigos. Leandro Couri/EM/D.A.Press Sob forte comoção, um comboio de motociclistas chegou ao cemitério e realizou um cortejo até o túmulo. Em um gesto de despedida, eles aceleraram as motos e buzinavam. A homenagem emocionou familiares e amigos. Leandro Couri/EM/D.A.Press Danilo Marinho, de 25 anos, foi homenageado durante sepultamento nesta segunda (13/4). Segundo a PM, motorista da Ford Ranger apresentava sinais de embriaguez Leandro Couri/EM/D.A.Press ‘Humilde e prestativo’: amigos homenageiam motociclista morto no Belvedere Leandro Couri/EM/D.A.Press ‘Humilde e prestativo’: amigos homenageiam motociclista morto no Belvedere Leandro Couri/EM/D.A.Press ‘Humilde e prestativo’: amigos homenageiam motociclista morto no Belvedere Leandro Couri/EM/D.A.Press Danilo Marinho, de 25 anos, foi homenageado durante sepultamento nesta segunda (13/4). Segundo a PM, motorista da Ford Ranger apresentava sinais de embriaguez Leandro Couri/EM/D.A.Press Os encontros que antes ocorriam na Praça de Sevilha, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, mudaram de endereço na manhã desta segunda-feira (13/4). No lugar do ponto de apoio onde motociclistas de aplicativo aguardavam corridas e fortaleciam a amizade diária, o grupo se reuniu no Cemitério Porto Seguro para o último adeus a Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, que morreu na madrugada desse domingo (12/4), após se envolver em um acidente com uma Ford Ranger, no Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Leandro Couri/EM/D.A.Press Voltar Próximo

O sentimento de injustiça é reforçado pelo fato de segundo Helenice, o adolescente já trabalhar desde novo para conquistar autonomia financeira. “Meu filho tem apenas 16 anos e sempre gostou de correr atrás das coisas dele”, comenta.

De acordo com ela, o menino está sedado, mas não está mais entubado. Ela relata que a situação é delicada, pois sofreu várias lesões internas e teve um sangramento abdominal. No entanto, espera ansiosamente pela melhora do filho.

Como foi o acidente?

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da caminhonete, de 45 anos, e os outros dois passageiros do carro, ambos de 40 anos, apresentavam sinais de embriaguez, como hálito de bebida alcoólica e fala desconexa. O motorista, que é empresário e morador de Nova Lima, na Grande BH, foi preso em flagrante e, até a publicação desta matéria, não havia passado por audiência de custódia.

À Polícia Militar (PM), o condutor disse que seguia pela faixa da esquerda quando a motocicleta "apareceu" na faixa da direita. O motorista afirmou aos militares que não se lembra com precisão da dinâmica da colisão. Danilo Pereira Marinho teve traumatismo craniano e a morte foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Despedida

Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, foi sepultado nesta segunda-feira (13/4), no Cemitério Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, onde morava. Sob forte comoção, um comboio de motociclistas chegou ao cemitério e realizou um cortejo até o túmulo. Em um gesto de despedida, eles aceleraram as motos e buzinavam. A homenagem emocionou familiares e amigos.

No último final de semana, o rapaz havia comemorado o aniversário e o casamento recente com amigos próximos. O motociclista e amigo de infância Alex Gabriel Rodrigues Silva, de 24 anos, passou os últimos dias ao lado dele e relembra a felicidade do amigo antes da tragédia.

“Na sexta-feira (10/4) foi aniversário dele. Ele foi pra minha casa lá em Justinópolis. A gente estava junto, comemorando. No sábado (11/4), saímos para Ouro Preto, conhecemos vários lugares. Ele estava muito feliz…abracei ele, parecia até uma despedida”, contou.

Segundo Alex, Danilo vivia uma fase de planos e realização pessoal. “Ele me mostrou uma mensagem da esposa dizendo que ela estava muito feliz com ele. O sonho dele era ver ela feliz”, disse. O motoqueiro também lembra que tentou evitar a saída na noite de sexta: “Até falei pra ele não ir, porque a gente estava muito cansado, mas ele foi”.

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A rotina de trabalho e a amizade antiga também marcaram o relato. “Eu conheço ele desde criança. A gente sempre ficou junto, jogando bola, conversando até tarde na rua”, afirmou Alex.