FATALIDADE

Torcedor do Cruzeiro morre atropelado ao deixar o Mineirão, em BH

Jovem de 21 anos foi atingido por ônibus depois de partida do Brasileirão

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/04/2026 06:13 - atualizado em 13/04/2026 06:14

A torcida celeste vem comparecendo em grande número ao Mineirão e está na expectativa de ver o Cruzeiro de volta à Libertadores
Militares que atuavam no local relataram que viram a vítima correndo pela via quando ela acabou sendo atingida pelo ônibus crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um torcedor do Cruzeiro, de 21 anos, morreu atropelado na noite desse domingo (12/4) ao sair do Mineirão, no Bairro São Luiz, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 21h, no cruzamento das avenidas Coronel Oscar Paschoal e Presidente Carlos Luz, depois da partida entre Cruzeiro e Bragantino, válida pelo Campeonato Brasileiro.

Militares que atuavam no local relataram que viram a vítima correndo pela via quando ela acabou sendo atingida por um ônibus da linha 64 (Estação Venda Nova/Santo Agostinho), que realizava uma conversão.

O motorista, de 46 anos, afirmou que não percebeu o pedestre e só parou ao ser alertado pelos policiais. Ele disse ainda que a faixa exclusiva estava ocupada por veículos de comida e que o coletivo estava na faixa do meio e lotado no momento do acidente.

Equipes da Unidade de Suporte Avançado (Usa) do Samu foram acionadas, mas a morte do jovem foi constatada no local.

A perícia da Polícia Civil compareceu à ocorrência, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso será investigado.

Estado de Minas

