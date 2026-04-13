Torcedor do Cruzeiro morre atropelado ao deixar o Mineirão, em BH
Jovem de 21 anos foi atingido por ônibus depois de partida do Brasileirão
Um torcedor do Cruzeiro, de 21 anos, morreu atropelado na noite desse domingo (12/4) ao sair do Mineirão, no Bairro São Luiz, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).
Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 21h, no cruzamento das avenidas Coronel Oscar Paschoal e Presidente Carlos Luz, depois da partida entre Cruzeiro e Bragantino, válida pelo Campeonato Brasileiro.
Militares que atuavam no local relataram que viram a vítima correndo pela via quando ela acabou sendo atingida por um ônibus da linha 64 (Estação Venda Nova/Santo Agostinho), que realizava uma conversão.
O motorista, de 46 anos, afirmou que não percebeu o pedestre e só parou ao ser alertado pelos policiais. Ele disse ainda que a faixa exclusiva estava ocupada por veículos de comida e que o coletivo estava na faixa do meio e lotado no momento do acidente.
Equipes da Unidade de Suporte Avançado (Usa) do Samu foram acionadas, mas a morte do jovem foi constatada no local.
A perícia da Polícia Civil compareceu à ocorrência, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso será investigado.