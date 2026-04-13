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tragédia na estrada

Carreta que transportava bois tomba na BR-365 e motorista morre

Acidente aconteceu na descida da perigosa "Serra de Jequitaí". Cerca de 40 reses morreram na tragédia. Motorista era natural de Quirinópolis (GO)

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LR
Luiz Ribeiro
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Luiz Ribeiro
Repórter
13/04/2026 17:29

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Carreta do transporte de bois tombou na descida da Serra de Jequitaí, na BR 365
Carreta do transporte de bois tombou na descida da Serra de Jequitaí, na BR-365 crédito: Redes Sociais/Divulgação

Uma carreta, que transportava bois, tombou no km 95 da BR-365, no município de Jequitaí (MG), no Norte do estado, provocando a morte do seu condutor, de 35 anos, cujo nome não foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme apurou a reportagem, cerca de 40 reses morreram na tragédia.

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O acidente aconteceu na tarde de domingo (12/4), mas somente nesta segunda-feira (13/4) que a PRF e as equipes de apoio conseguiram retirar o veículo tombado da beira do asfalto.

O motorista da carreta é natural de Quirinópolis (GO) e seguia sentido Montes Claros/Pirapora. Ele perdeu o controle da direção do veículo de carga na descida da perigosa “Serra de Jequitaí”. A carreta saiu desgovernada e capotou, ficando com as rodas para cima.

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Conforme a PRF, o motorista da carreta ficou preso às ferragens, de onde foi retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros. O corpo do condutor foi encaminhado para a necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Pirapora.

Por causa do acidente, a estrada ficou interditada até o final da noite de domingo. A Polícia Rodoviária Federal informou que, “devido à complexidade operacional” para o transbordo da carga e remoção da carreta, “os trabalhos de desobstrução da via e limpeza da pista perduraram por quase 11 horas, sendo a rodovia totalmente liberada apenas às 23h45 (de domingo)”.

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No Instituto Médico Legal (IML), o corpo do condutor foi necropsiado e liberado. Ainda nesta segunda-feira (13/4), o corpo será trasladado por uma funerária de Pirapora para Quirinópolis, onde será sepultado nesta terça (14).

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