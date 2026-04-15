Homem entra em lagoa para salvar vaca e morre afogado em cidade mineira

Um homem de 58 anos morreu afogado ao tentar resgatar uma vaca que havia entrado em uma lagoa na zona rural da cidade de Jenipapo de Minas (MG), no Vale do Jequitinhonha, na tarde dessa terça-feira (14/4). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, que não teve o nome informado, não sabia nadar. O animal não foi localizado.

A corporação foi chamada para socorrer um homem que entrou na água e desapareceu no final da tarde dessa terça. Os militares fizeram uma varredura de superfície nas margens da lagoa, porém não encontraram o corpo.

Em razão da ausência de iluminação adequada, os bombeiros interromperam as buscas, que foram retomadas na manhã desta quarta-feira (15/4). Nas varreduras, o corpo do homem foi localizado às margens da lagoa. A área foi isolada para preservação da cena.

A corporação retirou o cadáver da água e identificou que não foi feita nenhuma movimentação por terceiros antes da chegada da equipe nesta quarta.

As polícias Militar e Civil de Minas Gerais prestaram apoio aos bombeiros no decorrer da operação. O corpo foi encaminhado ao IML.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice