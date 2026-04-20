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REGIÃO CENTRAL DE MINAS

MG: bombeiros buscam por homem que se afogou em açude nesse domingo

Corporação informa que foi acionada na tarde de ontem (19/4) para a ocorrência em São Gonçalo do Rio Abaixo

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
20/04/2026 17:01

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O CBMMG Corporação informa que foi acionado para a ocorrência por volta das 14h32 desse domingo na rua Manganês, em São Gonçalo do Rio Abaixo
Bombeiros foram acionados nesse domingo (19/4) para a ocorrência em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central do estado crédito: Divulgação CBMMG

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) continua nesta segunda-feira (20/4) as buscas por um homem que se afogou em um açude em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central do estado.

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A corporação informa que foi acionada para a ocorrência na Rua Manganês por volta das 14h32 de ontem. (19/4). Até as 16h de segunda, o homem, que não teve idade informada, ainda não havia sido encontrado.

As buscas começaram ainda no domingo, mas foram encerradas sem êxito por volta das 19h, segundo o CBMMG. 

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Não foram repassados mais detalhes sobre as circunstâncias do afogamento. 

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