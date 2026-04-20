MG: bombeiros buscam por homem que se afogou em açude nesse domingo
Corporação informa que foi acionada na tarde de ontem (19/4) para a ocorrência em São Gonçalo do Rio Abaixo
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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) continua nesta segunda-feira (20/4) as buscas por um homem que se afogou em um açude em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central do estado.
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A corporação informa que foi acionada para a ocorrência na Rua Manganês por volta das 14h32 de ontem. (19/4). Até as 16h de segunda, o homem, que não teve idade informada, ainda não havia sido encontrado.
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As buscas começaram ainda no domingo, mas foram encerradas sem êxito por volta das 19h, segundo o CBMMG.
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Não foram repassados mais detalhes sobre as circunstâncias do afogamento.