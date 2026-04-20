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NOVA LIMA

Interdição na MG-030 começa nesta terça (21/4): veja como fica o trânsito

As obras fazem parte da construção da Via de Integração Jardim da Torre, rota alternativa para motoristas entre Belo Horizonte e Nova Lima, Raposos e Rio Acima

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
20/04/2026 16:07

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A interdição parcial da pista no sentido Nova Lima será nestas terça (21/4) e quarta-feira (22/4)
A interdição parcial da pista no sentido Nova Lima será nestas terça (21/4) e quarta-feira (22/4) crédito: Reprodução/Instagram da Prefeitura de Nova Lima

A MG-030, em Nova Lima, na Grande BH, será parcialmente interditada nestas terça (21/4) e quarta-feira (22/4) para a operação de içamento de vigas de um viaduto que será erguido na região. A prefeitura da cidade informou que a interdição será na pista sentido Nova Lima, com trânsito operando em mão dupla na pista sentido BH. 

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“Pedimos atenção redobrada, respeito à sinalização e, se possível, a utilização de rotas alternativas”, destaca o Executivo Municipal em suas redes sociais.


As obras fazem parte da construção da Via de Integração Jardim da Torre, uma rota alternativa para motoristas entre Belo Horizonte e Nova Lima, Raposos e Rio Acima. Segundo a Prefeitura de Nova Lima, a via vai levar mais fluidez ao trânsito da região, principalmente em casos de acidente ou lentidão na MG-030.

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Trevos e viaduto 


O projeto prevê a construção de dois novos trevos, um viaduto de acesso à MG-030 com duas alças e cinco obras de contenção ao longo do trecho de um total de 4,5 km de extensão da via com pista dupla. Conectada à MG-030, na altura do condomínio Ville de Montagne - logo depois do posto da Polícia Militar Rodoviária -, a via se estende até o bairro Jardim da Torre, nas proximidades da Fundação Torino. O investimento é de R$ 98 milhões.


Segundo o Executivo Municipal, no momento, a via está em fase de pavimentação, paralela à implantação do viaduto que segue com as etapas de içamento das vigas para instalação das pré-lajes. 


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Na sequência, as próximas atividades incluem a aplicação do asfalto e a execução das drenagens superficiais, fundamentais para garantir a durabilidade da pista e o escoamento adequado da água. A conclusão da obra está prevista para o último trimestre deste ano.

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