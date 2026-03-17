BR-262 será interditada nesta terça para passagem de carga de 490 toneladas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizou as informações sobre o transporte de um estator para subestação de energia elétrica, uma carga superpesada de 491,8 toneladas e 89,80 metros de comprimento, que segue nesta terça-feira (17/3) pelas rodovias BR-262 e BR-354, em Córrego Danta (MG), no Centro-Oeste do estado, no sentido Patos de Minas.

De acordo com a PRF, a carga saiu no dia 24 de fevereiro de Taubaté (SP) com destino a Barra (BA), no Oeste baiano. O trajeto passa por São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Bahia, com previsão de chegada para meados de abril.

Nessa segunda-feira (16/3), a escolta foi realizada pela equipe da PRF de Araxá, no período da manhã, entre o trevo de acesso a Bambuí (BR-354) e o Posto PMG, no km 568 da BR-262. Para a passagem do conjunto, foi necessária a interdição da rodovia por cerca de 30 minutos.

Já nesta terça-feira (17/3), a saída está prevista para o período da manhã, a partir do Posto PMG, com retorno à BR-354 e destino ao trevo de acesso a Patos de Minas.

Para a saída do pátio e entrada do comboio na rodovia, está prevista uma nova interdição temporária, entre 10 e 20 minutos. Devido à largura de 6,10 metros, o transporte ocupará as duas faixas da pista, o que deve causar lentidão durante todo o deslocamento.

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A PRF orienta que os motoristas redobrem a atenção e sigam rigorosamente as instruções das equipes de escolta ao longo do trajeto.