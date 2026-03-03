Assine
TRÂNSITO

Anel Rodoviário é liberado após duas horas de interdição

Acidente entre carretas bloqueou pista no sentido Rio de Janeiro, na altura do Trevo do Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte

Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
03/03/2026 16:48

A batida aconteceu por volta das 10h40, e a pista foi liberada quase duas horas depois
A batida aconteceu por volta das 10h40, e a pista foi liberada quase duas horas depois crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

O Anel Rodoviário de Belo Horizonte (MG) foi liberado cerca de duas horas após um acidente envolvendo duas carretas que interditou a pista no sentido Rio de Janeiro, na altura do Trevo do Betânia, na Região Oeste, na manhã desta terça-feira (3/3).

A batida aconteceu por volta de 10h40. Com o impacto, os veículos pesados ficaram atravessados e fecharam a via. Uma das carretas transportava tubos, e havia a possibilidade de a carga se soltar e cair na pista.

A BHTrans foi acionada e acompanhou a ocorrência. Ninguém ficou ferido. Um reboque de grande porte foi utilizado para retirar um dos veículos e permitir a liberação da via que ficou com lentidão no trânsito e congestionamento.

O fluxo de veículos na pista oposta, sentido Vitória (ES), também ficou lento. Segundo a BHTrans, a pista sentido Rio de Janeiro foi liberada por volta de 12h30.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito anel-rodoviario bh carreta

