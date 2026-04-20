Gato é resgatado após ficar 14 horas preso em encanamento

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Após mais de 14 horas desaparecido, um gatinho de apenas 5 meses foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na manhã desta segunda-feira (20/4), depois de ficar preso em um encanamento no corredor de uma casa no Bairro Ana Pinto de Almeida, em Araxá (MG), no Alto Paranaíba.

Segundo a tutora, o sumiço de Branquinho foi percebido ainda na noite de domingo (19/4). A família começou as buscas por volta das 19h, mas não conseguiu localizá-lo. Já na madrugada desta segunda, por volta das 5h, Keila e o marido voltaram a procurar o animal e ouviram miados vindos da tubulação que escoa água da chuva do corredor da residência para a rua.

Na tentativa de retirar o animal por conta própria, Keila conta que o marido chegou a quebrar parte do passeio, mas não conseguiu alcançá-lo. Diante da dificuldade e do risco de ferir o animal, a família decidiu pedir ajuda.

“Liguei para o Corpo de Bombeiros pedindo ajuda de como agir e me orientaram para não mexer e esperar que eles iam vir aqui. Não demoraram, foram muito eficientes e me acalmaram. Estava apreensiva e achei que ele não tinha resistido, porque já não miava mais”, contou a tutora.

Paciência e cuidado

Quando a equipe chegou ao local, os militares iniciaram uma operação cuidadosa para identificar exatamente onde o animal estava dentro da rede pluvial. De acordo com o sargento Oliveira, esse foi o principal desafio da ocorrência.

“A tubulação é pluvial, que joga água da chuva do corredor da casa para a rua, com profundidade de mais ou menos 30cm. A nossa dificuldade era não saber exatamente onde o animal estava, exigindo um enorme cuidado ao operar os equipamentos para não ferir o animal”, contou o militar.

Sem visualizar o gato diretamente, os bombeiros precisaram atuar com cautela para evitar qualquer movimento brusco que pudesse provocar ferimentos no animal ou piorar sua situação dentro do cano.

“Foi um trabalho de paciência e cuidado. Qualquer movimento errado poderia ferir o bichinho”, afirmou o militar.

Final feliz

Após localizar o ponto exato onde o animal estava, os bombeiros quebraram parte do piso e fizeram a escavação necessária para acessar a tubulação. Em seguida, Branquinho foi retirado em segurança e devolvido à família.

“Já recebi imagens do Branquinho de banho tomado e alimentado, depois do sufoco”, contou o sargento.

Aliviada, Keila Fernandes comemorou o final feliz e agradeceu o trabalho da corporação no resgate do felino, que desempenha um papel fundamental na vida de um paciente oncológico da família, sendo seu companheiro e apoio emocional em um momento delicado.

Branquinho dorme no sofá depois de ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Arquivo pessoal

“Foi um alívio. Agora o Branquinho só quer dormir. Minha gratidão ao sargento Oliveira e toda a equipe. Foram cautelosos e muito eficientes."

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino