Grande BH: Bombeiros resgatam gato que teve a boca amarrada com arame
Trama metálica impedia que o animal comesse e bebesse água; caso ocorreu em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
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Um caso de maus-tratos contra animal mobilizou agentes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) no Bairro São Geraldo, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No local, a equipe encontrou um gato com o focinho amarrado com arame: a trama metálica impedia o animal de abrir a boca.
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De acordo com informações prestadas pelo CBMMG, o felino recebia assistência de diferentes moradores da região. Foram os próprios cuidadores que acionaram a corporação, após perceberem o arame envolto à boca do animal. O caso foi registrado na segunda-feira (6/4), mas só veio à tona nesta sexta-feira (10/4).
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Os agentes retiraram o arame ainda no local, utilizando um alicate. Em seguida, o gato foi deixado aos cuidados do morador que havia acionado o Corpo de Bombeiros. Até o momento, não há informações sobre o autor dos maus-tratos.
Crime
A Lei nº 9.605/1998 estabelece que maltratar animais é crime punido com sanções penais e administrativas, com penas que variam de três meses a um ano de detenção, além de multa. Para maus-tratos a cães e gatos, a Lei nº 14.064/2020 aumenta a pena para reclusão de dois a cinco anos.
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Denúncias de casos de maus-tratos a animais devem ser feitas por meio do Disque Denúncia Unificado (181), que garante o sigilo absoluto do denunciante, ou diretamente à Polícia Militar de Minas Gerais ou à Polícia Civil de Minas Gerais.