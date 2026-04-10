MG: Motorista de app suspeito de 7 casos de abuso sexual é preso

Um homem, de 38 anos, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quinta-feira (9/4) em Patrocínio, no Alto Paranaíba, por suspeita de envolvimento em pelo menos sete casos de abuso sexual contra menores de idade. Os crimes teriam sido cometidos entre 2022 e 2024. As vítimas têm idades entre 10 e 14 anos.

Por meio de investigações, a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade constatou indícios de que o suspeito teria cometido abusos contra a enteada, que na ocasião tinha 10 anos. Amigas da criança também teriam sido vítimas do homem.

Além desses casos, a PCMG apurou que o suspeito, que trabalhava como motorista de aplicativo, também teria praticado crimes sexuais contra outras adolescentes. Ele teria se aproveitado da própria ocupação para cometer os abusos.

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Com base nos levantamentos, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do homem, que foi cumprida em uma operação. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. As investigações continuam.