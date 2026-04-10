Assine
overlay
Início Gerais
PEDOFILIA

MG: Motorista de app suspeito de 7 casos de abuso sexual é preso

Crimes teriam sido cometidos entre 2022 e 2024, contra vítimas com idades entre 10 e 14 anos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
10/04/2026 19:45

compartilhe

SIGA
×
Suspeito, que trabalhava como motorista de aplicativo, teria praticado alguns dos crimes sexuais contra adolescentes durante o exercício da profissão
Suspeito, que trabalhava como motorista de aplicativo, teria praticado alguns dos crimes sexuais contra adolescentes durante o exercício da profissão crédito: PCMG/Divulgação

Um homem, de 38 anos, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quinta-feira (9/4) em Patrocínio, no Alto Paranaíba, por suspeita de envolvimento em pelo menos sete casos de abuso sexual contra menores de idade. Os crimes teriam sido cometidos entre 2022 e 2024. As vítimas têm idades entre 10 e 14 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por meio de investigações, a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade constatou indícios de que o suspeito teria cometido abusos contra a enteada, que na ocasião tinha 10 anos. Amigas da criança também teriam sido vítimas do homem.

Leia Mais

Além desses casos, a PCMG apurou que o suspeito, que trabalhava como motorista de aplicativo, também teria praticado crimes sexuais contra outras adolescentes. Ele teria se aproveitado da própria ocupação para cometer os abusos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com base nos levantamentos, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do homem, que foi cumprida em uma operação. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. As investigações continuam.

Tópicos relacionados:

abuso abuso-sexual app motorista motorista-de-app preso sexual

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay