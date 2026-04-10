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Não aceitava fim

Homem é preso por sequestrar ex-mulher em ponto de ônibus

A vítima foi abordada em um ponto de ônibus no Bairro Residencial Integração, em Uberlândia, enquanto aguardava condução para o trabalho

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
10/04/2026 19:05

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Homem é preso por sequestrar ex-mulher em ponto de ônibus
Homem é preso por sequestrar ex-mulher em ponto de ônibus crédito: Divulgação/PMMG

Um homem de 28 anos foi preso após sequestrar e manter a ex-companheira de 26 anos, em cárcere privado, em Uberlândia, Triângulo Mineiro, nesta sexta-feira (10/4). Ele não aceitava o fim do relacionamento.

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Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi abordada em um ponto de ônibus no Bairro Residencial Integração, enquanto aguardava condução para o trabalho.

O homem se aproximou ameaçou-a com um canivete e a levou à força para a casa dele. No local, a vítima foi amarrada com um cabo de carregador de celular. A todo momento, o homem a ameaçava de morte, caso ela não reatasse com ele.

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A certa altura, ele precisou soltá-la para que a mulher pudesse desbloquer o celular. Foi quando ela conseguiu se desvencilhar do sequestrador e fugir. A vítima pediu ajuda e a PM foi acionada. Os militares conseguiram encontrar o suspeito no local do cárcere e o prenderam em flagrante.

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O casal esteve junto por 13 anos e há cerca de cinco meses se separou. Eles têm três filhos.

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